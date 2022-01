Roger del Águila defiende a Esto es Habacilar de las críticas y comparaciones con Habacilar

Esto es Habacilar se estrenó con la conducción de Roger del Águila. (Foto: América TV)

Desde que se estrenó Esto es Habacilar las críticas y comparaciones no se han hecho esperar, sobre todo porque muchos antiguos seguidores de Habacilar aún no conciben el espacio sin Raúl Romero, además de algunas secuencias que anhelan verla tal cual. Ante ello, Roger del Águila no dudó en pronunciarse, y dejar en claro que no hace oídos sordos a estar observaciones.

Este martes 25 de enero se llevó a cabo el segundo programa de Esto es Habacilar, donde la conducción está a cargo de Roger y Johanna San Miguel. En esta última edición, el animador aclaró que el programa no es el mismo pero sigue siendo buena onda y teniendo el mismo espiritú.

“Queremos regalar tantos premios, ya saben métanse a Habacilar, tenemos muchísimos premios y vamos a recordar día tras día diferentes juegos que hemos pasado y los momentos muy bonitos”, inició.

“Yo sé que muchos de ustedes, los seguidores de Habacilar, del antiguo Habacilar, quieren que sea exactamente igual que antes, quieren la misma pared, la misma escenografía, pero bueno los tiempos han pasado, han cambiado un poco las cosas, pero seguimos con el mismo espíritu y la misma buena onda”, acotó el animador.

Como se recuerda, Esto es Habacilar se estrenó este 24 de enero con la participación de las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis. Las recordadas figuras de la primera versión del programa de Raúl Romero serán parte del nuevo espacio junto a Solana Costa (Miss Teen Mundial 2021), Paloma Fiuza, Korina Rivadeneira, Luciana Fuster y Angie Arizaga.

Mientras que los nuevos “pitucos del balcón” son Facundo González, Patricio Parodi, Jota Benz, Ignacio Baladán y Christian Wengle.

El espacio se ubicó en el segundo lugar de los espacios más vistos de este día, logrando 18.3 puntos de rating en Lima y 17.3 en Lima +6 ciudades. El primer puesto fue para la teleserie Maricucha, que tuvo 20.5 puntos de rating en Lima y 19.5 en Lima +6 ciudades.

Roger del Águila queda al mando de Esto es Habacilar tras el esperado regreso después de 11 años.

RAÚL ROMERO DESCARTA HABER ARREMETIDO CONTRA ESTO ES HABACILAR

Tras el estreno de Esto es Habacilar, en Twitter se viralizó un presunto mensaje de Raúl Romero donde señala: “Aquellas épocas eran las mejores”, generando polémica y reacciones entre los usuarios de esta red social.

Debido a ello, Romero utilizó su cuenta de Facebook e Instagram para aclarar que él no tiene Twitter, por lo que pidió que no se lo vincule con cualquier mensaje que sea proveniente de esta popular red social.

“Qué gusto saber de ustedes, quería comunicarles que no tengo Twitter. Están saliendo mensajitos, comunicados, cosas así y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, pero es falso”, se le escucha decir al popular ‘Cara de Haba’.

De otro lado, el exconductor de televisión aprovechó unos segundos del video para contarle a sus seguidores que había sufrió un accidente mientras maneja bicicleta, por lo que tenía todo el brazo vendado.

Un supuesto mensaje de Raúl Romero en Twitter sobre el estreno de Esto es Habacilar desató polémica. ¿Qué dijo al respecto?

RAÚL ROMERO CUENTA QUE LO LLAMARON PARA ESTO ES HABACILAR

A través de una entrevista para los conductores de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, el cantante Raúl Romero contó que lo convocaron para que asuma la conducción y no dudó en decir que no.

“Hubo una llamada de la gente que hace el programa. Hubo una llamada y en esa llamada, que duró 10 minutos, le dije que no iba a hacer televisión”, contó Raúl Romero, quien acotó que no sabía detalles de esta producción.

“No sé lo que están preparando en es programa, la gente va a ver ese programa y va a ver que no estoy yo”, puntualizó el recordado conductor de TV, quien se mostró sorprendido que la gente no crea en sus palabras y haya pensado hasta el final que era una especie de estrategia para que estén pendientes del espacio.

Raúl Romero brinda entrevista al programa Hablando Huevadas. (Video: Radio Huevadas/ Hablando Huevadas/ Tiktok)

