Janet Barboza y Ethel Pozo sobre el fin de Mujeres al Mando: “Nos da pena, pero nunca ha sido nuestra competencia” | ENTREVISTA

Las conductora de Mujeres al Mando, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel, confirmaron este 25 de enero que el programa llega a su fin en febrero. Con la voz quebrada, la periodista agradeció al público por permitirles llegar a sus horas. Ante ello, Ethel Pozo y Janet Barboza, conductora de América Hoy, fueron consultadas por Infobae sobre este anunció.

Como se sabe, Mujeres al Mando y América Hoy han coincidido en horario en todo el 2021, por lo que era imposible no considerarlos competencia. Tras ser consultadas sobre el fin del espacio de Latina, Ethel Pozo y Janet Barboza expresaron su pena pero coincidieron en que nunca lo consideraron un rival.

“Qué pena, ¿competidores? Yo creo que competidores somos uno mismo, como en el colegio cuando das tu examen, no importa el del costado. Nosotros hemos trabajado así, solo mirando a nuestro programa. Por su puesto que me da pena (que Mujeres al Mando salga del aire). Tú sabes lo sensible que soy, la gente ya lo sabe, da pena que las personas pierdan el trabajo, pero seguramente van a reinventarse. No trabajo en ese canal, pero seguro van a reinventarse. Sabemos que formatos del pasado vuelven. Entonces, cuando hay ganas y esfuerzo, siempre hay trabajo”, señaló Ethel Poz a Infobae.

Por su parte, Janet Barboza fue más clara al indicar que Mujeres al Mando jamás fue su competencia en sintonía, pues América Hoy “siempre le ha llevado una gran ventaja”.

“En aras de la verdad, Mujeres al Mando no ha sido competencia, es la verdad. Nuestro rating ha estado muy por encima de las cifras que ellos han hecho. Hemos tenido competencia horaria, pero no hemos sido competencia en sintonía. Nuestro programa ha llevado una gran ventaja”, remarcó.

“Sin embargo, si levantan un programa, cualquier que sea, en cualquier horario, eso no va hacer que eso nos alegre. Al contrario, seríamos tiranos. Cuando hay gente que se queda sin trabajo nos da tristeza siempre, por la gente que está delante de cámara y detrás de cámara, quienes se quedan sin trabajar. Desde hace muchos años uno ve que en la TV esto pasa siempre, estamos en un medio de comunicación y sabemos que siempre se reinventan y van a sacar otro producto. Sabemos que se van a reinsertar”, explicó.

AMÉRICA HOY REGRESA ESTE LUNES 31 DE ENERO

Y mientras algunos programas anuncian su salida, otros celebran su regreso, como es el caso de América Hoy, que vuelve este 31 de enero, en un horario de lunes a viernes a partir de las 9:30 a.m. hasta las 11 a.m. por las pantallas de América Televisión. Janet Barboza y Ethel Pozo cuentan los días para reencontrarse con su público, pues - según cuentan - estas vacaciones les ha servido para sentir el gran cariño que les tiene el público.

“Estamos muy contentas, porque nosotros hemos hecho un trabajo todo el año pasado sin percibir el cariño tan real de la gente. Ahora que nos hemos ido del aire, lo hemos podido sentir en redes y en las calles. Janet, incluso, contaba que en su viaje a Barcelona las personas la paraban y le preguntan ‘cuándo vuelven’. Este mes que hemos parado, hemos podido sentir todo el cariño de la gente, y eso ha sido lindo. Estamos muy contentos y queremos ya arrancar la temporada”, señaló Ethel.

“Como dice Ethel, a veces uno no es consciente del cariño de la gente cuando estás en pantalla, pero cuando estás de vacaciones sales a la calle y te das cuenta que el cariño es brutal, ha sido realmente increíble. Yo caminaba por las calles de Barcelona, y siempre uno se encuentra con peruanos y me preguntaban ‘cuándo regresa América Hoy’, decían que nos ven por las redes. Siempre me pasaba que la gente en la calle me hablaba de La Movida, este año todos me hablaban de América Hoy y eso me llenó de orgullo, con ganas de regresar y estar con las pilas más cargadas”, dijo por su parte Janet.

JANET BARBOZA NO QUIERE OTRA MISS COMO COMPAÑERA EN AMÉRICA HOY

En otro momento, Janet Barboza se refirió a la nueva conductora de América Hoy. Al ser consultada sobre el perfil que tendría y si le gustaría otra Miss o reina de belleza, la animadora de inmediato dijo “no, por favor”.

“Una Miss, por favor, no. Yo realmente no sé quién es, pero solo pido que no sea una Miss porque nos traer muchos problemas (risas)”, acotó entre risas Janet Barboza, en clara referencia a Melissa Paredes.

Mientras que Ethel Pozo señaló que espera que su nueva compañera llegue a sumar. “Sí sé algo, no puedo contar, pero es una persona muy distinta a nosotros que es la formula que ha presentado Armando Tafur (productor) desde hace muchos años, presentar a tres mujeres distintas al aire, que conectan con cada público, pero que seamos una familia. Espero que sea una persona que llegue a sumarnos, que se conecte con nosotros. Voy a compartir camerino con ella, espero que sea muy buena onda, de mi lado siempre va a tener la disposición”, concluyó.

