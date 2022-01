Elías Montalvo contará su verdad sobre EEG, Peter Fajardo y Rosángela Espinoza en Amor y Fuego: “Yo sí voy a hablar”

Elías Montalvo asegura que hablará todo en Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

Elías Montalvo finalmente aceptó asistir al set de Amor y Fuego este miércoles 26 de enero, donde responderá todo lo que le pregunten Rodrigo González y Gigi Mitre. El programa de Willax TV se encargó de lanzar el anuncio, el cual fue compartido de inmediato por el tiktoker.

Aquí el chico reality señala que a va ‘decirlo todo’. “¿Qué el productor? ¿Qué Rosángela? Jajaja”, se le escucha decir a Montalvo.

Para luego hacer el anunció: “Rodrigo y Gigi este miércoles voy a decirlo todo. Porque yo sí voy a hablar”. Como se recuerda, los conductores no han dudado en exponer su vida íntima, difundiendo videos con una expareja mexicana y vinculándolo con el productor Peter Fajardo.

En esta oportunidad, Rodrigo y Gigi lo tendrán en su set y se animaran en hacerle las preguntas que tenían guardadas desde hace mucho.

Elías Montalvo contará su verdad sobre EEG, Peter Fajardo y Rosángela Espinoza en Amor y Fuego. (Video: Amor y Fuego/ Willax)

Todo parece indicar que Elías Montalvo ya no será parte de Esto es Guerra, y no fue convocado para Esto es Habacilar, donde sí están varios guerreros. Se mantiene muy activo en las redes sociales y hoy lo podemos ver con un radical cambio de look, el cabello color rosa. “Vivan sin prejuicios y dejen vivir perros. Los amo”, fue lo que escribió el joven en su red social

ROSÁNGELA ESPINOZA ARREMETE CONTRA ENTREVISTA DE ELÍAS

Esta promoción fue publicada en las redes sociales de Amor y Fuego, donde muchos usuarios no dudaron en reaccionar. Entre ellos, podemos ver el comentario de Rosángela Espinoza, quien escribió: “No creo que hable”.

Como se recuerda, la modelo fue hace semanas al programa Amor y Fuego, donde prometió hablar de todo, pero ello no sucedió.

Elías Montalvo estará en Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

PREGUNTAS QUE NO RESPONDIÓ ROSÁNGELA ESPINOZA EN AMOR Y FUEGO

La primera pregunta que se negó a responder y en todo momento buscó cambiar de tema fue relacionado a un evento que habría pasado en México, donde presuntamente el Gerente General de Pro Tv, Diego Quijano, le quitó el celular y luego lo lanzó al piso.

Aunque la ‘Chica Selfie’ desmintió que dicha historia sea real, nunca quiso aclarar que fue lo que sucedió en el país azteca, lugar al que llegó junto a sus compañeros, y por qué no fue considerada en las competencias.

La otra pregunta que le formularon en el programa estuvo relacionado a los supuestos ‘favoritos’ o ‘intocables’ de Esto es Guerra, pues desde hace un tiempo se presume que hay un competidor o competidora a la que no le exigen nada.

En un primer momento Rodrigo González mencionó a Elías Montalvo, quien es relacionado sentimentalmente con Peter Fajardo, pero luego se le vino a la mente Angie Arizaga, quien desde hace un tiempo no compite debido a que sufre de lumbalgia.

Fue en ese momento que Gigi Mitre entró en escena y le consultó si era cierto que la popular ‘Negrita’ sufrió un accidente durante las grabaciones de uno de los programas; sin embargo, ‘Rous’ en todo momento evitó tocar el tema.

Debido a que todas las preguntas que se encontraban relacionadas a Esto es Guerra, Rosángela Espinoza evitaba tocarlas, ‘Peluchín’ se animó a afirmar que ella volverá al reality y solo se encuentra haciendo méritos para ser llamada.

Asimismo, le consultó a su productor si la ‘Chica Selfie’ había aceptado ir gratis a su programa o le pagó algo para ser entrevistada. Al enterarse que si había cobrado, le sugirió pedirle el dinero, pues no había dicho nada relevante hasta el momento.

Rosángela Espinoza terminó llorando al recordar que la producción de Esto es Guerra la amenazó con despedirla si iba a visitar a Elías Montalvo.

