Perú

Salvan la vida a bebé de un mes que estuvo al borde de la muerte dos veces: INSN Breña intervino con cirugía por malformación congénita

Con solo un mes, el bebé llegó desde Áncash en estado crítico y fue operado de urgencia en el Hospital del Niño, donde los médicos retiraron una lesión que comprimía órganos vitales

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Contraloría detecta graves fallas en el Hospital del Niño: equipos inoperativos y riesgos eléctricos. ANDINA
Contraloría detecta graves fallas en el Hospital del Niño: equipos inoperativos y riesgos eléctricos. ANDINA

Un bebé de un mes, procedente de Áncash, llegó al Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña en estado crítico: una severa dificultad respiratoria lo mantenía al límite, con el cuerpo exigiendo aire y el tórax trabajando a contrarreloj.

Había estado al borde de la muerte dos veces. La primera ocurrió durante la gestación, cuando especialistas recomendaron a su madre interrumpir el embarazo tras detectar una malformación en el feto. La segunda llegó ya nacido, cuando sobrevivió a un paro cardiaco porque un quiste afectaba el funcionamiento de su corazón.

Según la Agencia Andina, el paciente es Wilson Azariel P. P., diagnosticado con una malformación congénita de la vía aérea pulmonar conocida como CPAM, ubicada en el lóbulo inferior derecho. La lesión quística ocupaba gran parte del hemitórax derecho y comprimía el pulmón sano y el corazón, dificultando gravemente la ventilación y acelerando el deterioro clínico.

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Hombre con uniforme médico azul, mujer con bebé en brazos, hombre de camisa negra posan en un pasillo de hospital
Un médico del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña posa junto a los padres y su neonato de Áncash, quien fue salvado de una malformación pulmonar congénita tras una cirugía compleja. (Foto: Agencia Andina)

Bebé nació con diagnóstico de malformación congénita y cuadro respiratorio

Wilson Azariel P. P. arrastraba antecedentes que ya habían condicionado la historia desde antes del nacimiento. Durante la gestación, su madre recibió un pronóstico reservado al ser informada de una malformación congénita en el feto.

Semanas después del nacimiento, durante un control de salud, se detectó que el bebé presentaba dificultad respiratoria. La familia viajó a Lima y acudió de emergencia al INSN Breña, donde el lactante ingresó inicialmente con dificultad respiratoria severa.

Tras la evaluación clínica y los estudios de imágenes, se confirmó la presencia de una lesión pulmonar congénita de gran tamaño con importante efecto compresivo sobre el parénquima pulmonar remanente, un cuadro que explicaba la rapidez con la que su respiración se volvía insuficiente.

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Bebé boca arriba en una manta azul, rodeado por manos adultas; unas con sudadera negra, otras con guantes blancos y uniforme azul
Un neonato de un mes de Áncash recibe atención médica postoperatoria en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, tras una cirugía por malformación pulmonar congénita. (Foto: Agencia Andina)

La lesión en el pulmón que afectaba la respiración y el corazón del recién nacido

La malformación fue identificada como CPAM, localizada en el lóbulo inferior derecho. La lesión quística ocupaba gran parte del hemitórax derecho, comprimía estructuras vitales y afectaba la ventilación del pulmón sano, además de comprometer el funcionamiento del corazón.

“Era como una especie de globo dentro del tórax que aumentaba la presión conforme el bebé respiraba. Esta lesión ocupaba espacio, comprimía el pulmón sano, desplazaba estructuras y no permitía una adecuada ventilación”, explicó el Dr. Carlos Luis Nieto Bustamante, médico del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del INSN Breña.

El especialista detalló que, pese a tratarse de una patología congénita, puede presentarse como una emergencia. “En estos casos, aunque se trata de una patología congénita, puede presentarse como una verdadera emergencia. La lesión no solo ocupa espacio, también puede atrapar aire, infectarse, desplazar órganos y provocar una falla respiratoria progresiva”, precisó.

Debido al deterioro clínico, el equipo médico decidió realizar una intervención quirúrgica de emergencia. La operación duró aproximadamente tres horas y consistió en una lobectomía inferior derecha, procedimiento mediante el cual se retiró completamente el lóbulo pulmonar afectado.

Perfil de los profesionales que iniciaron labores en el Hospital del Niño. (Gob)
Perfil de los profesionales que iniciaron labores en el Hospital del Niño. (Gob)

“La cirugía permitió eliminar la lesión responsable del compromiso respiratorio y liberar el pulmón remanente. A pesar de haber ingresado en estado crítico, la evolución fue muy favorable: el bebé mejoró rápidamente, logró estabilizarse y en pocos días pudo ser dado de alta”, señaló el Dr. Nieto Bustamante.

El testimonio de los padres tras la cirugía del bebé

Los padres del menor, Raquel Pulanche y John Palencia, expresaron su agradecimiento al equipo médico, al personal de enfermería y a todos los profesionales que participaron en la atención de su hijo. Para la familia, el tránsito entre el diagnóstico prenatal, el nacimiento y la urgencia en Lima quedó marcado por la continuidad de un mismo temor: que el cuadro se agravara antes de encontrar una salida.

La madre relató que durante la gestación fue informada de la malformación congénita y recibió un pronóstico reservado, pero decidió continuar con el embarazo. Semanas después, cuando un control de salud detectó la dificultad respiratoria, la familia viajó a Lima y acudió al INSN Breña.

El manejo avanzado fue liderado por el Dr. Carlos Luis Nieto Bustamante y requirió trabajo conjunto de los servicios de emergencia, anestesiología, cuidados intensivos, enfermería y apoyo diagnóstico, un entramado de atención que permitió que el bebé superara el cuadro crítico y regresara a casa junto a su familia.

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