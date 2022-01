Mujeres al Mando: Maricarmen Marín envía reflexivo mensaje tras cancelación del programa de Latina

Maricarmen Marín se pronunció en redes sociales tras anuncio de las conductoras de Mujeres al Mando. (Foto: Instagram)

Las conductoras Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel anunciaron que Mujeres al Mando saldrá del aire el 25 de febrero. Maricarmen Marín, quien también forma parte de la conducción, se pronunció en redes sociales tras darse a conocer la noticia.

Como se recuerda, luego que Rodrigo González anunciara en su programa de espectáculos que Latina había decidido cancelar el magazine, a Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel no les quedó otra que confirmar que el programa no iba más.

Luego de unas emotivas palabras de despedida, Maricarmen Marín dejó un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram para brindarle su total respaldo a sus compañeras desde la distancia.

“Estás a un paso de comenzar a construir la vida que no puedes parar de soñar. Dile chau a los miedos y a darle para adelante”, fue la publicación que dejó la intérprete de “Por qué te fuiste” en redes sociales.

Maricarmen Marín deja mensaje en redes tras cancelación de Mujeres al Mando. (Foto: Instagram)

Tras ello, la conductora de Mujeres al Mando evitó referirse a la canción del programa, pese a que abrió una caja de preguntas y respuestas para resolver las dudas de sus más de 2.9 millones de seguidores en la plataforma.

¿POR QUÉ NO ESTÁ EN MUJERES AL MANDO?

Maricarmen Marín estuvo a cargo de la conducción de Mujeres al Mando hasta fines de noviembre de 2021. Por esas fechas, la cantante de cumbia organizó un ‘Babyton’ para ayudar a las madres de bajos recursos económicos y contó todos los pormenores de su embarazo.

La exjurado de Yo Soy decidió ausentarse de Mujeres al Mando, ya que se acercó la fecha programada para dar a luz a su primera hija con Sebastián Martins . Aunque hasta la fecha no ha regresado, se espera que vuelva para despedirse del programa debido a que el próximo mes saldrá del aire.

JANET BARBOZA Y ETHEL POZO OPINAN

En entrevista exclusiva para Infobae, las conductoras de América Hoy, Janet Barboza y Ethel Pozo, se pronunciaron por la cancelación del programa de Latina, que compite contra el magazine de América TV en el mismo horario. Ambas expresaron su pena, pero coincidieron en que nunca lo consideraron como un rival.

“Qué pena, ¿competidores? Yo creo que competidores somos uno mismo, como en el colegio cuando das tu examen, no importa el del costado. Nosotros hemos trabajado así, solo mirando a nuestro programa. Por su puesto que me da pena (que Mujeres al Mando salga del aire). Tú sabes lo sensible que soy, la gente ya lo sabe, da pena que las personas pierdan el trabajo, pero seguramente van a reinventarse”, señaló Ethel Pozo a Infobae.

Por su parte, Janet Barboza fue más clara al indicar que Mujeres al Mando jamás fue su competencia en sintonía, ya que América Hoy “siempre le ha llevado una gran ventaja”.

“En aras de la verdad, Mujeres al Mando no ha sido competencia, es la verdad. Nuestro rating ha estado muy por encima de las cifras que ellos han hecho. Hemos tenido competencia horaria, pero no hemos sido competencia en sintonía. Nuestro programa ha llevado una gran ventaja”, indicó.

“Sin embargo, si levantan un programa, cualquiera que sea, en cualquier horario, eso no va hacer que eso nos alegre. Al contrario, seríamos tiranos. Cuando hay gente que se queda sin trabajo nos da tristeza siempre”, añadió la popular ‘Rulitos’. Lee la entrevista completa aquí.

