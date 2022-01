Wilder Cartagena sobre el Perú vs. Colombia: “Nosotros siempre vamos a proponer a todas las canchas”

Wilder Cartagena ha disputado 16 partidos con la 'bicolor' hasta el momento l Foto: FPF

Wilder Cartagena volvió a ser considerado por Ricardo Gareca para esta jornada doble por Eliminatorias. El volante que milita en el fútbol árabe habló sobre el primer reto de la selección peruana, el cual será visitar a Colombia y aseguró que la ‘bicolor’ siempre sale a proponer en cualquier campo y en Barranquilla no será la excepción.

“Veremos que el ‘profe’ tiene en mente, pero siempre vamos a proponer a todas las canchas. Somos una selección que nos gusta tener la pelota y proponer. Esperemos que se nos pueda dar porque sabemos que tenemos el clima y Colombia también ve el partido como una final igual que nosotros. Tenemos que estar muy atentos y concentrados”, señaló para GOLPERU.

Como se sabe, ‘Carta’ es uno de los integrantes de la ‘blanquirroja’ que cruza el charco para incorporarse a los entrenamientos y explicó qué es lo que hace para adaptarse. “Bien, largo como todos los viajes cada vez que me toca venir, pero uno ya lo va manejando mejor. Ya uno sabe cuando dormir y estar despierto para que en dos días estar con el horario de acá”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a cómo se encuentra la selección nacional de cara a estas dos primeras finales. “Como siempre la verdad que estar acá es muy lindo, es una gran emoción, ves al grupo unido con la misma alegría y las ganas de hacer algo importante por el país”.

Wilder Cartagena aseguró que la selección peruana impondrá su estilo de juego en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

SU PRESENTE DE CARTAGENA

El exjugador de la Universidad San Martín es titular en el Al Ittihad Kalba. Estuvo presente en sus dos últimos partidos. Primero en la derrota 2-0 ante Baniyas por la Copa Presidente de Emiratos Árabe. Después en la victoria por la mínima diferencia sobre Al Wasl por la Etisalat Cup.

“Me siento muy bien tanto físicamente como futbolísticamente. He tenido dos partidos de 90 minutos en mi club, bueno he sentido que lo he hecho de gran manera y espero continuar así. Vienen partidos muy importantes para la selección y necesita que todos estén al 100″, manifestó.

Wilder llegó a finales de julio del año pasado al fútbol de Arabia. Desde ese entonces ha podido estar presente en 15 partidos (10 en Liga Emiratos, 3 en Copa de Liga y 2 en Copa de Presidente), en los cuales dio una increíble asistencia.

