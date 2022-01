Selección peruana: Renato Tapia y Miguel Trauco llegaron a Lima con la mira en los partidos de Eliminatorias

Renato Tapia y Miguel Trauco se sumarán a los entrenamientos de la 'blanquirroja' este lunes 24.

La selección peruana viene completando todos sus elementos pensando en lo que será la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia y Ecuador. En ese sentido, en la pasada noche del domingo 23, varios jugadores llegaron a Lima y se sumarán desde este lunes a los trabajos en la Videna.

Renato Tapia, Miguel Trauco, Wilder Cartagena, Miguel Araujo se hicieron presentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y rápidamente fueron recogidos por un miembro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para acompañarlos al hotel donde concentra la ‘bicolor’. Justamente, Tapia fue uno de los que llegó a brindar declaraciones a los periodistas asistentes: “Estoy bien. Estuve parado una semana, que me sirvió para descansar, pero ya estoy al cien por ciento ”, comentó.

Acerca del aforo para ambos partidos, espera que esto se pueda solucionar y lleguen a un acuerdo, ya que la hinchada muchas veces empuja positivamente al equipo y puede brindarle esa dosis de ánimos que requiere en momentos cruciales. “Espero que se arregle este tema porque (el aliento) ayuda bastante en estas instancias ”, dijo. Y es que las ocasiones que Perú jugó de local sin el aliento del público por la coyuntura de la pandemia, no pudo conseguir la victoria. De hecho, en sus primeros tres partidos de local en el Estado Nacional, todas fueron derrotas: ante Brasil (4 a 2), contra Argentina (2 a 0) y con la misma Colombia (3 a 0). Por ello, y con las estrictas medidas de bioseguridad, se espera que las respectivas autoridades puedan analizar esta situación y otorgar un mayor acceso a la hinchada peruana.

También se refirió a las bajas de Colombia. “No pensamos en eso. Nosotros nos enfocamos en lo que tenemos , en lo que somos y sobre todo en sacar adelante el partido y sumar puntos”, manifestó. Como bien se sabe, Luis Fernando Muriel y Jefferson Lerma presentaron problemas con el COVID-19 y fueron desconvocados. Gustavo Cuéllar es otro de los que estará ausente ante la ‘blanquirroja’, debido a que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El volante nacional llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y declaró ante la prensa sobre esta doble jornada y de su estado físico. | Video: RPP Noticias

Otro de los que llegó a decir algunas palabras a la prensa fue Miguel Trauco. El lateral izquierdo no podrá estar ante los ‘cafeteros’, pues, al igual que Luis Advíncula, vieron la tarjeta amarilla en el último duelo ante Venezuela en Caracas y solo podrá estar ante los ecuatorianos. “Todo bien y recuperado, con las expectativas a tope. Sabemos que Colombia y Ecuador son rivales directos. Feliz llegamos a estas alturas dependiendo solo de nosotros ”, declaró. Recordemos que el futbolista del Saint-Etienne tuvo COVID-19 en la quincena de este mes, por lo que se perdió varios partidos de la liga francesa. De todos modos, sí pudo estar presente en los entrenamientos de su equipo en los últimos días, un hecho que le permitió ser considerado para esta jornada doble.

LLEGADA DE ORMEÑO Y CARRILLO

Además de Tapia y Trauco, como se mencionó líneas arriba, también se hicieron presentes Wilder Cartagena y Miguel Araujo. En el caso de estos dos últimos no brindaron declaraciones y se dirigieron rápidamente al hotel de concentración. Lo mismo sucedió con André Carrillo y Santiago Ormeño. De hecho, el delantero del León de la Liga MX sí alcanzó a declarar y confesó que no piensa en otra cosa que no sea convertir su primer tanto con la ‘bicolor’ de darse el caso de sumar minutos. Se trata de su regreso a una convocatoria tras su ausencia en la última fecha doble ante Bolivia en Lima y Venezuela en Caracas.

