Perú vs. Colombia: periodista ‘cafetero’ afirma que triunfo de la ‘bicolor’ en Barranquilla la mete al Mundial

La selección peruana se viene preparando para lo que será el duelo ante su similar de Colombia este viernes 28 en el Estadio Nacional como parte de las Eliminatorias Sudamericanas. Un partido crucial, cuyo ganador podría tener, prácticamente su pase al Mundial de Qatar 2022. Tal y como lo comentó el periodista Jaime Dinas, quien cree que la ‘blanquirroja’ puede ganar de visita y, por lo tanto, acudir a su segunda cita mundialista de forma consecutiva.

“El partido es demasiado complejo para ambos equipos por una sencilla razón: porque el COVID-19 los tiene limitados. A mí me llama la atención dos cosas: hace cinco jornadas Perú estaba descalificado. Ni ustedes (los periodistas) no daban un peso por Perú. Y si gana en Barranquilla, que lo puede hacer, se mete al Mundial ”, declaró el periodista colombiano en una entrevista que le realizaron en el programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Y es que el hecho de que la tabla de posiciones sea tan apretada da para pensar en cualquier circunstancia. Ambas selecciones cuentan con 17 puntos, aunque los ‘cafeteros’ cuentan con mejor diferencia de goles y se ubican en cuarto lugar. En ese sentido, el que pierda podría ver disminuidas sus chances de clasificar a la Copa del Mundo. Chile y Uruguay son los otros equipos que también se encuentran a la expectativa y que suman 16 puntos. Incluso Bolivia (15 puntos) y con menos opciones Paraguay (13 puntos).

Ahora, en cuanto al Perú vs. Colombia en sí, confesó que los dirigidos por Reinaldo Rueda pueden ganar el partido, aunque fue muy crítico con la sequía de goles, pues no convierten hace 5 fechas a pesar de tener delanteros de la talla de Radamel Falcao, Duvan Zapata, Luis Fernando Muriel, etc. “Hay jugadores que andan en un gran nivel, pero Colombia tiene una sequía de goles. Se presentan 100 opciones y erran 101. A las 24 horas se montan en un avión y hacen goles en Alemania, en Inglaterra, España”, comentó el comunicador que trabaja para Telepacífico Noticias.

Dinas considera que la pandemia del COVID-19 ha complicado las cosas en cuanto a la disputa para el partido de este viernes. “El fútbol entró en una cantidad de incongruencias que a mí sí me preocupa mucho, que es el tema del COVID-19. Eso sí, ya no pesa la altura, ni la temperatura, ni la hora. Pesa simplemente el momento del jugador. Y esto se te da por muchas prevenciones. Hoy (ayer) estuve en la conferencia de prensa y les preguntaron a dos jugadores sobre Perú. Lo único que tienen que tener en cuenta, y ellos me dieron la razón, es el trauma que tienen los futbolistas por el COVID-19. Ya no se pueden acercar a nadie, los tienen aislados en una burbuja. Ahora con lo del Ómicron, peor”, expresó.

Finalmente, resaltó a un jugador peruano que ha venido destacando de gran forma: Gianluca Lapadula. El delantero es el máximo goleador de la Serie B con 10 goles en 15 partidos en lo que va de la temporada. Y en las Eliminatorias lleva 2 tantos y 2 asistencias en 10 encuentros. No obstante, ha tenido problemas con el Benevento y no volvería a jugar más con ellos. Aun así, Dinas lo ve a la altura de Neymar. “ Lapadula es un ‘jugadorazo’. El problema de este chico es que es peruano. Si fuera argentino o brasileño, estaría a la altura de Neymar. En Argentina dirían que es el nuevo ‘Maradona’. A mí me parece que es un fuera de serie. En estas Eliminatorias está por encima de Suárez, Falcao, James, de los argentinos y brasileños. En las últimas seis jornadas ha sido el jugador más desequilibrante”, sostuvo.

