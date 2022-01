Gabriel Costa fue figura de la final y se consagró campeón con Colo Colo de la Supercopa de Chile

Gabriel Costa sumó su tercer título con Colo Colo.

Gabriel Costa sigue cosechando títulos en el extranjero. El Colo Colo superó 2-0 a Universidad Cátolica en la final de la Supercopa de Chile. El volante peruano recibió la distinción de mejor jugador del partido y ya suma su tercer trofeo con el ‘Cacique’.

El representante de la ‘bicolor’ estuvo a punto de abrir el marcador a los 53 minutos. Conectó el balón con su cabeza y venció la portería rival. No obstante, tras consultar el VAR, se percataron que se encontraba adelantado.

A los 62′ apareció Leonardo Gil para poner el primero del partido. Después en los suplementarios, Carlo Villanueva cerró el marcador 2-0 gracias a la asistencia de Suazo. Con esto, Colo Colo alcanzó su tercera copa en esta competición, previamente lo había hecho en el 2017 y 2018.

En el momento de la premiación, le pidieron a ‘Gabi’ que se acerque al estrado porque había sido elegido la figura del encuentro. Sus compañeros lo molestaron por el trofeo y después de recibibirlo, procedió a mostrarlo a las personas que asistieron al estadio de Concepción.

Por otro lado, la cadena TNT Sports Chile también destacó el accionar del ‘incaico’. “Gabriel Costa metió, corrió y no paró de empujar para que Colo Colo se llevará la Supercopa al Monumental. Su juego lo coronó como el ‘jugador experto easy’ del partido”, escribió en sus redes sociales.

Foto: TNT Sports Chile

Gabriel Costa llegó en el 2019 tras una buena campaña con Sporting Cristal. En un inicio fue duramente críticado, pero con esfuerzo y goles se ganó a la hinchada. Actualmente, registra 21 goles en 84 partidos. Además, ha ayudado a conseguir tres títulos en estos últimos tres años. Dos copas de Chile (2019 y 2021) y la reciente Supercopa.

PALABRAS DE COSTA

“Muchas gracias a todos. Espero que estén felices, la mitad del partido está feliz”, declaró para TNT Sports. Asimismo se refirió a la díficil campaña que tendrán que afrontar este 2022. “Se viene un año muy complejo, muy apretado por los partidos, pero esto nos va a venir bien para pensar en el campeonato”.

“Seguimos con el desarrollo de nuestro juego. Hicimos una buena pretemporada y estamos bien física y mentalmente. Mantenemos la intensidad y la buena postura al presionar y atacar. Estamos muy contentos”, complementó.

También se refirió que la obtención del campeonato fue gracias a lo colectivo. “No tengo responsabilidad, somos un equipo. Juegue el que juegue lo va a hacer bien. No me siento responsable. Me siento bien”.

Foto: Difusión

GABRIEL COSTA EN LA ‘BICOLOR’

El futbolista de 31 años cada vez se consolida dentro del universo de Ricardo Gareca. Costa fue considerado por encima de Andy Polo, quien estuvo en los últimos amistosos ante Panamá y Jamaica, pero por su lesión perdió terreno en la selección peruana. El exjugador de Cristal deberá competir por un puesto con André Carrillo y Christian Cueva.

El último partido donde sumó minutos con la camiseta del ‘equipo de todos’ fue en la goleada 3-0 ante Bolivia en el estadio Nacional. Entró a los 86′ en reemplazo de la ‘Culebra’.

La selección nacional enfrentará sus dos primeras finales en su camino a Qatar. Primero, visitará a Colombia en Barranquilla y después recibirá a Ecuador en Lima. Ambas escuadras son rivales directos en la lucha por un boleto al Mundial. Los ‘cafeteros’ tienen el mismo puntaje que la ‘blanquirroja’ y se encuentra en la cuarta casilla. Por su parte, la ‘Tri’ se ubica tercero por detrás de Argentina y Brasil.

