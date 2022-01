Perupetro desmiente a ministro de Energía y Minas y señala que Daniel Salaverry sí asumió el cargo

Daniel Salaverry. Foto: Congreso de la República.

El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, se presentó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para explicar la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro. Ante este grupo de trabajo señaló que el excandidato presidencial no pudo ejercer el cargo porque no tenía la aprobación de la junta de accionistas de la empresa y, por lo tanto, no podía ingresas a las instalaciones de la entidad.

“Él (Daniel Salaverry) no puede ejercer porque no ha tenido la venia de la junta de accionistas, la junta de accionistas no se ha reunido, no ha votado, por lo tanto, todavía no puede ejercer. Si la junta de accionistas niega, el señor no puede tomar posesión de su cargo. No puede entrar a las oficinas mientras la junta de accionistas no le dé el pase, o sea, la votación a favor”, expresó el ministro de Energía y Minas. “Tenemos que ver las cosas por el lado de la ley, él todavía no está facultado para ingresar (a las instalaciones de Perupetro)”, agregó el integrante del gabinete ministerial.

Ante esta versión, la Gerencia General de Perupetro confirmó que Daniel Salaverry sí había acudido e ingresado a las instalaciones de Perupetro. El comunicado emitido señala que los días 10, 13, 14 y 17 de enero, el cuestionado funcionario acudió a las oficinas de la entidad e incluso detalló las reuniones y los funcionarios con lo que entabló diálogo. Además, se reportó la entrega de una laptop, un celular, un vehículo y un chofer a su disposición.

CUESTIONADA DESIGNACIÓN

Un informe de la Contraloría General de la República señaló que Daniel Salaverry no acreditó tener experiencia profesional en el giro del negocio al que se dedica Perupetro, es decir promover el desarrollo de actividades de exploración, explotación y comercio de hidrocarburos.

El informe señala que para que un ciudadano sea designado miembro del referido directorio debe tenerse en cuenta la acreditación de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 26225 y el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1031.

Este especifica lo siguiente: “personas de reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar” y “(...) capaz, reconocida por su trayectoria profesional y solvencia ética y moral, familiarizada con el giro propio del negocio que realiza la empresa, poseedora de una amplia experiencia en la toma de decisiones estratégicas y de gestión empresarial (...)”.

“La situación expuesta relacionada con la no acreditación de los requisitos, ni cumplimiento del procedimiento para la designación del Presidente del Directorio de Perú-Petro S.A., podría afectar”, fue la conclusión de la Contraloría. Tras lo expuesto, se solicitó que se realicen las acciones necesarias para evitar que Peru-Petro S.A. se vea afectada en su funcionamiento. Además el informe señaló que la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas nunca emitió un informe sobre la legalidad de la propuesta y el cumplimiento de requisitos por parte de Daniel Salaverry.

