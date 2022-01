Pedro Castillo: su relación con el Congreso, vacancia y los enfrentamientos sobre polémica ley del referéndum

Pedro Castillo en entrevista con César Hildebrandt (FOTO: Rebeca Diz / H13)

Pedro Castillo habló de todas las polémicas en las que ha estado involucrado desde el día uno que asumió el cargo de presidente de la República, pero sobre todo a sus constantes enfrentamientos con el Poder Legislativo.

En su primera entrevista con el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, Castillo Terrones manifestó que “jamás pasó por mi cabeza” cerrar el Congreso de la República tras los constantes enfrentamientos que ha tenido con este poder del Estado desde que asumió la presidencia. “Seguir en la confrontación no es algo que nos conviene. Quebrar el equilibrio de poderes no soluciona nada, a pesar de que mucha gente, en mis viajes a provincias, me sigue pidiendo que cierre el Congreso”.

Recalcó que el objetivo de las amenazas de vacarlo de la presidencia es para “volver a posicionar a una clase política para tener al pueblo olvidado…”, pero que “ese es su sueño, el sueño de algunos”

“Algunos siguen pensando que soy una amenaza. Yo creo que hay la necesidad de poner una mesa abierta para corregir algunas cosas que, valgan verdades, es necesario corregir”, manifestó.

REFERÉNDUM

Sobre la polémica de la ley de referéndum para una asamblea constituyente, el Jefe de Estado indicó que “el Congreso tiene su propia agenda”.

“Yo creo que hay que mirar otras experiencias, lo que acaba de pasar con la hermana república de Chile, por ejemplo. Allí, cuando el Ejecutivo y el Legislativo actuaban como hoy se está actuando en el Perú, salió el pueblo y determinó su destino”, sostuvo.

Castillo agregó que como autoridades se deben al pueblo y dio a entender que insistirán con el pedido de la asamblea constituyente. “Nosotros daremos cuenta al pueblo de lo que se está haciendo…” y no descarta llegar hasta el Tribunal Constitucional.

“El pueblo sabe qué cosa está haciendo cada uno. Por nuestra parte, vamos a agotar todo lo que corresponde al gobierno en el marco de la norma… De lo que manda la constitución actual. En esa perspectiva está que apelemos al Tribunal Constitucional”.

De tener una respuesta negativa, el mandatario dijo al semanario que “informaremos al pueblo”, pero negó tener ‘planes oscuros’ o de buscar la forma de imponer una asamblea constituyente.

“Lo que tendríamos que hacer es decirle a la gente que agotamos todas las vías para cambiar la constitución. Si el Congreso quiere cerrarle las puertas a la voluntad de la gente, esa será su responsabilidad. Siempre hay que estar en sintonía con el pueblo”, resaltó.

ASESORES Y CONARE

En otro momento indicó que está a favor de la inversión privada, pero que tanto “la inversión pública como la privada deben concurrir a mejorar el país” y que no cuenta con asesores individuales, sino con “un colectivo”. “Hay que escuchar muchas opiniones, sobre todo ahora cuando estamos abocados en recuperar la situación económica después de los estragos de la pandemia”.

Respecto a los errores que ha cometido en estos seis meses de gobierno, dijo que es “consciente de que se han cometido ciertos errores y estamos acá para enmendarlos”.

“No tengo ningún ego. Cuando tengo alguna duda, pregunto. Yo vivo aprendiendo y preguntando. A cocachos aprendí, decía ese poema. Pero las cachetadas deben venir de gente que sabe y que quiere al Perú”, expresó.

Pedro Castillo reconoció que el mayor error de su gestión ha sido “no saber a veces conocer a las personas… Usted ve a gente que cree idónea y después se pregunta: ¿dónde está lo que me dijo? O ve a gente que se involucra en otras cosas”.

De otro lado, indicó que antes desconocía que existía el Movadef y cómo quiso se involucrar al Conare con este movimiento terrorista.

“Lo que queríamos es que las escuelas públicas mejoraran, que los maestros siguieran luchando por sus derechos. Nada teníamos que ver con el MOVADEF. Con quienes teníamos que ver era con los maestros de base que el SUTEP ya no escuchaba. Por eso se creó el comité de reconstitución y reconstrucción del SUTEP, que eso fue el CONARE. Después, con el tiempo, nos enteramos que hubo intentos del MOVADEF de meterse en la organización del CONARE. Ese fue el momento en que hicimos un deslinde absoluto con el MOVADEF”.

