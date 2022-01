Pedro Castillo habla por primera vez: “es fácil ser candidato y llegar a ser presidente, pero es difícil gobernar”

Pedro Castillo dio su primera entrevista a un medio de comunicación del Perú a seis meses de haber asumido el cargo como presidente de la República e hizo un balance sobre su gestión, su relación con el Congreso de la República, las polémicas reuniones en la casa de Sarratea, su relación con Vladimir Cerrón, además de negar enfáticamente conocer a la empresaria Karelim López y calificar como error las designaciones de Guido Bellido y Bruno Pacheco. El mandatario consideró también que “estoy aprendiendo cada día” y que “es fácil ser candidato y llegar a ser presidente. Pero es difícil gobernar”.

Esta primera conversación se dio con el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ en Palacio de Gobierno y Castillo Terrones decidió responder a todos los cuestionamientos y polémicas que ha protagonizado desde que asumió el poder. Indicó en primer lugar que no está decepcionado de sí mismo y que todo se trata de un aprendizaje diario.

“Soy un hombre del pueblo, soy una persona que cree que está haciendo algo importante por el país, por la familia, y me doy cuenta de que lo que haga o deje de hacer cuesta mucho, y estoy comprometido a hacer las cosas bien”, indicó.

Recalcó que le “quita el sueño” llevar al Perú “a un bienestar donde la gente deje de estar pensando en polarizar las cosas”. Sin embargo, ante las investigaciones que la fiscal Norah Córdova ha iniciado en su contra, el mandatario respondió que “el que nada debe, nada teme. Estoy dispuesto a que se hagan todas las investigaciones y voy a seguir dando todas las facilidades”.

Respecto a las promesas incumplidas y que le serán difícil de cumplir, Castillo Terrones se justificó y manifestó que “si no hubiésemos tenido la pandemia, quién sabe si por lo menos parte de lo prometido ya estaría encaminado por lo menos. Pero créame, nos hemos tenido que meter con zapatos y todo en el asunto de la salud, a rescatar la vida de nuestros compatriotas. Le digo también que lo que se ha ofrecido debe cumplirse, pero lo primero es ver sano a mi pueblo”.

INESTABILIDAD POLÍTICA Y POLÉMICAS

El jefe de Estado, asímismo, reveló que le preocupa que haya personas “dedicadas a crear esa inestabilidad” y que ellos “no conocen el Perú profundo, quienes no entienden dónde estamos y entonces se cogen de cualquier palabra para desestabilizar. Yo nunca lanzo propuestas en contra de mi país. Yo tengo una responsabilidad suprema, que es gobernar para todos”.

Consideró también que la designación de Guido Bellido como primer ministro y Bruno Pacheco (secretario de presidencia) fue “un equivocación” y que “uno aprende de los errores”. “En la política, en la medida que uno aprende, hay que saber diferenciar las amistades de las responsabilidades…”

“Yo concibo la democracia como una participación activa y en forma responsable. Y creo que a veces cometemos ciertos exabruptos cuando se quiere sacar políticamente algunos réditos… Algunos siguen pensando que soy una amenaza. Yo creo que hay la necesidad de poner una mesa abierta para corregir algunas cosas que, valgan verdades, es necesario corregir”, recalcó el mandatario.

Presidente Pedro Castillo habló por primera vez con la prensa a seis meses de su gobierno. (FOTO: Rebeca Diz / H13)

KARELIM LÓPEZ Y LISTA DE SARRATEA

En otro momento, Pedro Castillo habló sobre su relación con la empresaria Karelim López y sus polémicas reuniones en la casa del pasaje Sarratea en Breña.

Sobre López, Castillo negó conocer a la también lobista, a pesar de ser la persona que le organizó el cumpleaños de su hija menor. “La señora Karelim López no es mi amiga… Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral…”

“Para mí también fue una sorpresa eso (fiesta de cumpleaños de su hija). Nosotros nos trasladamos a Tacna y en la tarde llegamos a despachar y siempre los cumpleaños de la familia se han hecho tomándonos un café, de una forma sencilla y familiar. Después yo me enteré que fulano y zutano habían organizado una fiesta. Pero yo no planifiqué nada de eso…”, agregó.

Indicó además que él nunca citó a López. “No sé por qué fue y nunca nos encontramos. Hoy está en un proceso de investigación y estoy llano para que estas cosas se vean con transparencia…”

Sobre las reuniones fuera de Palacio de Gobierno, el presidente dijo tener la conciencia tranquila y que no hubo nada extraño en sus visitas a la casa de Sarratea. “Lo que tengo claro es que ha habido todo un montaje, un intento de quebrar este gobierno, pero los hechos van a demostrar lo contrario. Yo no tenía por qué asumir ninguna responsabilidad, yo he estado tranquilo. Sí me he puesto a pensar en las personas que a uno se le acercan”.

Aprovechó la conversación con el periodista César Hildebrandt para aclarar que no hay ninguna lista que haya registrado sus visitas en la polémica vivienda. “No hay lista porque no es despacho funcional del gobierno”.

“La casa de Sarratea es la de un paisano que me cobijó durante la campaña y, más allá de todo, tengo mucho aprecio por esa familia… Jamás he tratado temas de Estado en esa casa y he ido por otros asuntos de carácter familiar. Las conversaciones que allí hubo fue con gente amiga que estuvo en la campaña…”, mencionó

SEGUIR LEYENDO