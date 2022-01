Pedro Castillo sobre Samir Abudayeh: “No sé quíen lo atendió ni en que momento ingresó”

Foto: Infobae

El presidente Pedro Castillo a través de una entrevista con Exitosa, menciona este domingo que nunca se reunió con el empresario Samir Abudayeh, quien en octubre del 2021 habría visitado el Palacio de Gobierno días antes de que la empresa que gerencia ganara una licitación con Petroperú por 74 millones de soles y que luego fue anulada tras el destape periodístico del caso.

“ No sé quíen lo atendió, en que momento ingresó, no sé si tuve la suerte de estrechar la mano con él , pero tampoco lo conozco al señor. Si es que vino, vino como viene con cualquier otra organización”, dijo en una entrevista en Palacio de Gobierno con el medio ya mencionado.

“ Aquí hay diferentes despachos, diferentes espacios, y hay una comisión que los atiende y cuando termina la comisión, en un momento protocolar, voy y los saludo ; pero personamente nunca hable con él y nunca me dirigió la palabra y me dijo hay esto. No lo conozco a este señor, acá (en Palacio de Gobierno) no se tratan los temas de licitaciones”, agregó.

Castillo también indicó que las licitaciones del Estado se discuten en los sectores correspondientes y si hubiera el caso que algo no esté bien “se tiene que corregir, pero en el despacho nunca se ha tratado”.

SOBRE BRUNO PACHECO Y KARELIM LÓPEZ

Sobre el exsecretario de general de Palacio, Bruno Pacheco, investigado por la fiscalía anticorrupción, el mandatario dijo que lo conoció durante la huelga de maestros del 2017 y que lo volvió a encontrar durante la campaña del 2021.

“Vi en él a una persona que me iba a ayudar en este trabajo. (...) Me imagino que él también ha pasado por un proceso de aprendizaje y pasó lo que pasó”, indicó.

Consideró que sí tomó una decisión respecto a Bruno Pacheco. “Él ya no está acá, hoy tenemos a un nuevo secretario. Los vínculos se han cortado” agregó.

En tanto, sobre Karelim López, Castillo dijo que no la conocía y que ella ingresó a Palacio como cualquier otra persona. “Yo la recibí. Conversamos un momento y hablamos de que es necesario hacer una convocatoria a los micro y pequeños empresarios, como vienen muchas personas. Jamás se me pasó por la cabeza que era una persona que detrás de ella había cosas interesadas”, aseveró y dijo que nunca hablaron de temas relacionados a licitaciones.

En el caso de sus visitas a la casa de Sarratea, en Lince, reiteró que fueron visitas familiares y que nunca se tocaron temas de Estado. Además, dijo que regresará al lugar a visitar a la dueña, a quien considera como un familiar.

PEDRO CASTILLO DICE QUE NO ESTÁ PREPARADO PARA SER PRESIDENTE

En una nueva entrevista con Nicolás Lúcar, el presidente se presentó y renació que llegar a ser jefe de Estado era un sueño, pero que no estaba preparado para ser presidente, aunque consideró que eso era parte de una lucha.

“Yo no fui preparado para ser presidente de la República. A mí nadie me entrenó. Ni siquiera habiendo sido electo, como los demás gobernantes, tuve días de inducción. Pero es parte de la lucha. Yo sigo aprendiendo. (...) Yo estoy aquí por el Perú y voy a salir por la puerta grande. Así como me ha puesto el país”, dijo en radio Exitosa.

LO MÁS DIFÍCIL

Cómo había señalado en una entrevista anterior, reconoció que lo más difícil de gobernar es elegir a las personas ideales que lo acompañen en el gobierno.

“Me falta ver esa coherencia de mucha gente que dice ‘toma mi mano’, pero en la práctica veo que tiene una mochila”, indicó.





