Daniel Salaverry se defiende de críticas: “Tengo más de 22 años de experiencia”

El pasado domingo 9 de enero, se publicó la Resolución Suprema N° 002-2022-EM en el diario oficial El Peruano donde se anunciaba la designación de Daniel Salaverry Villa en el cargo de presidente del directorio de Perupetro S.A. La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro.

Desde entonces, no han sido pocas las críticas por este nombramiento, por la poca experiencia del excandidato presidencial con Somos Perú. Salaverry se pronunció en Twitter sobre el tema y resaltó su experiencia en el ámbito público y privado.

“Tengo más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública. Reestructuraremos y mejoraremos la gestión de Perupetro. La inversión en exploración de nuevos pozos sigue cayendo y pagamos el gas más caro de nuestra historia. Hay quienes quieren que este gobierno fracase”, escribió en la red social.

Recordemos que este es el primer pronunciamiento de Salaverry desde que fue designado como titular de Perupetro S.A. Esta empresa estatal de derecho privado se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, en representación del Estado peruano.

Daniel Salaverry, excongresista por Fuerza Popular y candidato presidencial en las elecciones generales 2021, reemplaza en la presidencia del directorio de Perupetro a Seferino Yesquén, cuya designación fue dada por concluida.

REACCIONES AL NOMBRAMIENTO

La designación fue cuestionada por varios congresistas debido a que, según el Artículo 13, de la Ley Nº 26225 que regula los requisitos para ser presidente de dicha empresa estatal, “los miembros del Directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar y no deberán ser funcionarios o empleados públicos”; sin embargo, el expresidente del Congreso solo contaría con el grado de bachiller en Arquitectura.

El ministro de Energía y Minas (Minem), Eduardo González Toro, se presentó la tarde de este miércoles en la comisión de Energía y Minas del Congreso, en donde sostuvo que si se ha equivocado sobre la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro, tendrá que asumir su “error”.

En tanto, el contralor general de la República, Nelson Shack, manifestó que no tiene mucho sentido contratar para el cargo en mención a alguien con falta de experiencia y que, además, no cumple con el perfil para tan importante puesto.

“Zapatero a tus zapatos. No tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga experiencia. Puede aprender, no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo asumirán todos los peruanos, porque las personas que no tienen las capacidades lo que hacen muchas veces es que toman malas decisiones y al final lo pagamos todos”, señaló.

Por su parte, el ministro del Interior, Avelino Guillén, indicó: “Eso es un tema técnico, pienso que cualquier designación se tiene que dar estrictamente con lo que establece la ley, y el cumplimiento de los requisitos que señala la norma. Ustedes verán claramente si cumple o no los requisitos”.

