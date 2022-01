“Zapatero a su zapato”: Nelson Shack sobre designación de Daniel Salaverry en Perupetro

Daniel Salaverry. Foto: Congreso de la República.

Le designación del excandidato presidencial Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro ha generado gran controversia en las instituciones públicas del país, ya que se pronunciaron congresistas, ministros, entre otros. Ahora le tocó el turno al contralor general de la República, Nelson Shack.

El contralor manifestó que no tiene mucho sentido contratar para el cargo en mención a alguien con falta de experiencia y que, además, no cumple con el perfil para tan importante puesto.

“Zapatero a tus zapatos. No tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga experiencia. Puede aprender, no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo asumirán todos los peruanos, porque las personas que no tienen las capacidades lo que hacen muchas veces es que toman malas decisiones y al final lo pagamos todos”, señaló.

“Tanto en ese caso como otros, que son de público conocimiento, la Contraloría ya actuó. (…) Tenemos decenas de casos de contrataciones o designaciones de funcionarios de confianza que no cumplen con el perfil”, agregó el titular de la Contraloría.

En ese sentir, Shack aseguró que en los próximos días estarán emitiendo un informe sobre la idoneidad del nombramiento del excongresista, quien fue oficializado mediante una resolución el pasado 9 de enero. El documento contaba con la firma del presidente de la República, Pedro Castillo, y la del ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles Todo.

“Recién se ha acreditado la comisión. Imagino que por los menos en unos 15 o 20 días hábiles debería estar el resultado del informe. El proceso es muy similar. Llega la denuncia, se acredita la comisión, hay que recopilar información y decidir qué tipo de acción se va a desarrollar en la medida que los resultados indiquen que hay o no vulneración a las normas”, comentó.

Por último, el contralor explicó que, pese a que destituyan a Salaverry del cargo ante la presión de mediática, designar para un cargo a una persona que no cumple con el perfil de ley y que esta acepte el cargo pueden ser actos condenados de acuerdo al Código Penal.

“El hecho que designen a alguien y que después de la alerta de la Contraloría, de la alerta ciudadana, de la denuncia, la autoridad desanda lo que ha andado y quita la designación, es bueno porque no va a seguir haciendo daño. Pero no significa que no hay ninguna responsabilidad porque ya cometió el hecho”, destacó.

En esto último coincide el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien resaltó que, si alguien no cumple con los requisitos para un puesto, incurre es responsabilidad civil y penal.

“Eso ya lo está conociendo el contralor general. Esto lo digo en términos generales, y no solo para el Sr. Salaverry (…) quien otorga esos cargos a una persona que no reúne los requisitos incurre en responsabilidad, y no solo civil, sino también penal. Y el que acepta el cargo también comete delito; eso no lo digo yo, lo dice el Código Penal”, declaró en conferencia de prensa.

“No puedo pedir la investigación de Daniel Salaverry porque su designación ya está siendo investigada por la Contraloría”, agregó.

SEGUIR LEYENDO