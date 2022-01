Carla Chuiman sobre su padre Adolfo Chuiman: “me ha hecho falta, pero agradezco a la vida por ser su hija”

Carla Chuiman cuenta detalles de como fue su niñez siendo la hija de Adolfo Chuiman. Foto: (Captura TV)

La hija del actor Adolfo Chuiman, Carla Chuiman, mantuvo una entrevista con el programa “Crónicas de impacto” que fue transmitida el pasado sábado 22 de enero por la señal de Willax Televisión. Durante su conversación con el reportero, la empresaria reveló detalles de su infancia junto al artista nacional.

Cabe resaltar que, Adolfo Chuima Vargas, más conocido como Adolfo Chuiman, es un primer actor y comediante que ha sabido ganarse el corazón de miles de peruanos con sus diferentes interpretaciones en programas y serie televisivas.

Carla comenzó contando que su padre es una persona seria, aunque en televisión no lo parezca. “Mi papi es muy serio, es muy tranquilo, cero juerguero (...) No es el típico papá que te enseña a montar bicicleta o que te lleva al colegio”, contó ante la cámara.

“Cada papá tiene su estilo, mi papi tenía que trabajar tanto, hacer giras, vivir en la tele y el canal. No tenía mucho tiempo para la casa ni para pasear. En algún momento, claro, he sentido que me ha podido hacer falta”, añadió a su comentario.

Asimismo, señaló que le incomoda que las personas piensen que tiene ventajas por ser la hija de una ctor reconocido a nivel nacional. “Me molesta bastante que la gente piense que tengo muchísimas cosas por ser la hija de Adolfo”, dijo Carla, quien también cuenta que su papá les decía que tienen un apellido que cuidar: “Eso fue un peso, siempre pensaba en el qué dirán”.

“HE CAMINADO CON ÉL UNA VEZ”

Por otro lado, reveló que en el colegio la fastidiaban por ser la primogénita de Adolfo Chuiman y recordó la única vez que salió con su padre a la calle.

“Solamente he caminado una vez en la vida con mi papá en la calle, nunca más he caminado con él y yo no me había dado cuenta de eso (...) Yo ya estaba grande, entre 42 y 43 años y pensaba ‘wow primera vez que camino con él’ y duró una cuadra porque comenzaron a acercarse”.

Carla Chuiman habla de su padre Adolfo Chuiman y revela detalles de su infancia durante una entrevista para Crónicas de Impacto de Willax Televisión.

En otro momento, contó lo que ella y su familia tuvieron que pasar cuando se enteraron que habían tirado una bomba en Panamericana Televisión mientras que Adolfo se encontraba grabando para el recordado programa “Risas y Salsas”. Este hecho ocasionó que el actor se quedara sordo por un año.

“Nosotros casi nos morimos porque en esa época no había celular ni nada. Fue terrible pero ya después nos comunicamos con mi papá y estaba bien. Todo el elenco del programa fue atacado por el terrorista (...) Se nos fue el alma al pensar que algo podía haber pasado“, expresó.

Finalmente, resaltó el amor que siente por su papá. “Te amo papá con toda mi alma, te escogería mil veces para que seas mi papá. Le agradezco a la vida por ser tu hija”.

¿QUIÉN ES CARLA CHUIMAN?

Carla Chuiman es una productora y publicista de profesión. Asimismo, se convirtió en coach espiritual después de tomar muchos talleres para encontrarse a si misma y a Dios. También, incursionó en el rubro de la moda al lanzar su propia línea de ropa que se enfocaba en polos y poleras con diseños exclusivos.

Carla regresó a las pantallas tras trabajar muchos años junto a Gisela Valcárcel. Con un proyecto que la junto a Brenda Carvalho, Jazmín Pinedo y Vania Bludau, las cuatro a través de Youtube trataban temas reales que le pasan a mujeres, rompían estereotipos y se mostraban tal cual eran.

Por otro lado, forma parte de la ONG Latet, en la que llevan apoyo a las familias que son consideradas las más vulnerables a causa de las consecuencias que a traído la pandemia de la COVID-19.

