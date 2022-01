¿Por qué se “borró” el tatuaje que Flavia Laos se hizo en el labio?

La actriz peruana ya cuenta con más de 4 millones de seguidores en la red social Instagram.

Últimas noticias de Flavia Laos. La actriz peruana se encuentra en Lima disfrutando del verano en compañía de su familia y amigos. Recientemente, la también influencer sorprendió a sus seguidores en la red social Instagram al mostrar el proceso de los tatuajes que se ha realizado en el cuerpo junto a su hermana Kiara. Uno de los diseños que más llamó la atención fue el que se realizó en el labio inferior, colocando la frase “Bite me”, o en español, muérdeme.

La primera publicación en la que mostraba sus nuevos diseños fue compartido el 18 de enero. No pasaron más de 3 días para que la recordada actriz de América kids compartiera un mensaje de sus historias donde contaba lo que pasó con el diseño que se tatuó en su labio. Esto fue lo que detalló en su cuenta de Instagram:

“Bueno, estoy un poco triste, tengo que admitirlo, porque se me borró el tatuaje que me hice en el labio. No duró nada. Pensé que al menos me iba a durar un mes, pero no. Lo peor es que no le saque foto”, sentenció.

¿Por qué “desapareció” el tatuaje de Flavia Laos? La explicación está relacionada con la rápida regeneración del tejido. Antes de realizarte cualquier procedimiento, es necesario que solicites toda la información sobre su ejecución, cuidados y duración. Este tipo de tatuajes en la parte interna del labio no son permanentes y se pueden desvanecer con el paso del tiempo. Aquí vale hacer una precisión ya que los “inner lip tattoo” son diferentes al tatuaje de labios para delineado y relleno.

Ese tejido que tenemos en la boca es vulnerable, por lo que suele repararse solo y rápidamente. Según el portal Saved Tattoo, antes de iniciar con el proceso de creación de este tatuaje, tienes que saber que la duración dependerá de muchos factores, como la saliva, experiencia del artista, la calidad de la tinta y cómo el diseño se cura. No hay un tiempo preciso de duración porque cada caso es diferente.

Flavia Laos se encuentra viviendo en Miami. (Foto: Instagram)

LAS FAMOSAS Y LOS TATUAJES

Uno de los casos más comentados en el mundo de las celebridades fue el tatuaje que se hizo Kendall Jenner, una de las modelos mejor pagas del mundo e integrante de la familia Kardashian-Jenner. En el 2018, ella hizo su aparición en el programa de Ellen Degeneres donde mostró el diseño que se marcó en el labio. Ella eligió la palabra “meow” y se lo realizó cuando estaba con unas copas demás, según comentó en televisión.

Otras famosas que se han animado a hacerse estos tatuajes en el labio son Kesha, Miley Cyrus, Noah Cyrus, Paris Jackson, Ruby Rose, entre otros.

RECOMENDACIONES PARA TU PRIMER TATUAJE

Estos son algunos pasos que puedes realizar para que esta experiencia se quede como un buen recuerdo y no una pesadilla con las agujas.

- Elige un artista: lo ideal es que tomes el tiempo necesario para investigar sobre los estudios de tatuajes y el trabajo que realizan sus tatuadores. Cada uno de ellos posee estilos, técnica y habilidades diferentes, las cuales debes tomar en cuenta.

- Tener pensado tu diseño y parte del cuerpo. Esto es importante ya que le facilitarás el trabajo al artista para crear tu pieza. Puedes buscar inspiración y crear un tablero en Pinterest para llevar todas esas ideas a tu tatuador.

- Conoce a tu tatuador. Programa una cita para presentarle la idea de tu tatuaje y cómo lo puede mejorar para que se adecúe a la zona de tu cuerpo, además de proporcionarte ideas en colores y diseños. Dependiendo el tamaño, el artista puede hacer el trabajo en una sesión o varias.

- Llegó el día. Previamente solicita los requisitos que debes cumplir para llegar preparado a la cita, sobre todo de las medidas de bioseguridad por la COVID-19. Ante cualquier molestia, no dudes en comunicarla para que te puedan ayudar. Cuando el diseño esté listo, pide que te expliquen los cuidados que debes tener y cuándo puedes regresar al estudio para que revisen la cicatrización y más.

