Jay Alvarrez, el aceite de coco y la difusión de un video íntimo sin consentimiento

Jay Alvarrez es un hawaiano-influencer estadounidense que ganó popularidad por sus videos de viajes.

De un momento a otro, el nombre de Jay Alvarrez ha sido protagonista de titulares en los medios de comunicación luego de que se despertara el rumor de un supuesto romance que estaría viviendo con la actriz peruana Flavia Laos. Los jóvenes fueron captados dándose muestras de cariño en un aeropuerto y carro, además de viajar juntos a Cusco, donde se hospedaron en el mismo hotel.

Las recientes búsquedas que han hecho los peruanos en relación a Alvarrez, nacido en Hawaii, están vinculadas a un video y el término “aceite de coco”. Solo basta con unir algunos puntos de la historia para encontrar una declaración que explica a detalle el origen de la grabación que convirtió al creador de contenidos en tendencia durante el inicio de la pandemia en el 2020.

Haciendo un resumen de su presencia en Internet, él ganó popularidad por los videos de viajes que compartía en su canal de YouTube, además de protagonizar postales románticas es escenarios paradisíacos junto a la modelo Alexis Ren. Es posible que hayas visto sus rostros en campañas publicitarias o en imágenes que se comparten en Pinterest, Tumblr, entre otros. Ya para finales del 2016 pusieron fin a la relación, pero no en buenas términos. Ambos iniciaron una guerra de indirectas en redes sociales, no solo sobre aspectos del romance que vivieron, sino también sobre sus cuerpos.

JAY ALVARREZ Y UNA FAMA EQUIVOCADA

Mientras el mundo cambiaba sus vidas a causa de la pandemia, la comunidad de usuarios que aterrizó en la red social Tiktok se topó con una serie de contenidos que tenía como protagonistas al influencer Jay Alvarrez. Los textos que acompañaban los videos cortos anunciaban que aquellas personas que lo conocían deberían buscarlo en Twitter y plataformas de contenidos para adultos.

Aclaración: si estás familiarizado con los videos publicados en Tiktok, muchos de los usuarios hacen invitaciones para que con un link o una ruta específica puedan ver contenidos que son vetados en la red social de moda, es por esta razón que terminan en Twitter o Facebook.

En el video prohibido, de contenido sexual, se le puede ver usando una botella de aceite de coco con su pareja mientras mantenían relaciones sexuales. Fue esta escena expuesta que llevó a relacionar al famoso de internet con ese producto. Lo que en su momento pudo ser considerado una filtración, fue desmentido por la joven que apareció en la grabación.

La ciudadana rusa Sveta Bily usó su canal oficial de YouTube para aclarar lo que había ocurrido, además de contar el infierno que vivió con la publicación de ese contenido. Durante su declaración, que sigue disponible en la plataforma, ella comentó que sí dio su consentimiento para el video, pero que iba a tratarse de algo que solo iban a mantener en su privacidad, dejando en claro que fue publicado sin su autorización. Aunque llegó al ojo público en el 2020, la joven aclaró que fue registrado 4 años atrás, en el 2016.

Además, contó que recibió una serie de mensajes por parte de Alvarrez para hacerle pedidos, y que si ella no los cumplía, iba a publicar el material. Manifestó que él se aprovechó de la situación porque ella vive en Rusia, y que si lo hubiera hecho a una de sus parejas estadounidenses, no hubieran pasado muchos días para que acabe en la cárcel.

“Esto solo te pasa cuando confías en personas malas. Yo siempre supe que Jay era una mala persona. Lo supe, pero él me decía que quería ser mejor, que él sabía que era un ‘imbécil’, pero quería mejorar. Yo intenté ayudarlo porque creí en esa m... Pero cuando terminamos, aprendí demasiado de ese chico, y no les he dicho ni el 10% de lo que es él porque no es mi objetivo”, mencionó Bily antes de culminar su video en YouTube.

