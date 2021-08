Una marca italiana demanda a la modelo Kendall Jenner por USD 1,8 millones

La llegada de Kendall Jenner a la proyección de la película "Les filles du soleil" (Hijas del sol) en la competencia de la edición 71 del Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia (Foto: Reuters)

Un representante de la modelo estadounidense Kendall Jenner respondió el miércoles a una demanda de 1,8 millones de dólares de la marca italiana Liu Jo, diciendo que la queja de que había incumplido los términos de un contrato de modelaje no tenía mérito.

En el centro de la disputa está una sesión de fotos de moda que se retrasó por la pandemia del COVID-19. La casa italiana contemporánea alegó que Jenner rechazó propuestas para reprogramarla, según una demanda presentada por Liu Jo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan a última hora del lunes.

La modelo ha “ofrecido continuamente a Liu Jo fechas y lugares alternativos para cumplir un acuerdo que se vio obligada a retrasar debido a la pandemia de coronavirus”, dijo un portavoz de The Society Management, agente de Jenner, en un comunicado enviado por correo electrónico.“Jenner se ha ofrecido voluntariamente a completar los servicios cumpliendo sus compromisos”, añadieron.

La modelo estadounidense Kendall Jenner (Foto: Reuters)

Liu Jo solicita al menos 1,8 millones de dólares por daños y perjuicios, según la demanda. La empresa sostiene que ya ha pagado 1,35 millones de dólares a Jenner por los servicios cubiertos por el contrato de 2019, dijo que Jenner sólo participó en la primera de las dos sesiones de fotos previstas y no obtuvo respuesta después de intentar reprogramar la segunda en múltiples ocasiones.

La casa de moda dijo que se enteró de que Jenner estaba participando en una sesión de fotos para otra marca de moda y se ofreció a dividir el costo de su vuelo privado, pero la propuesta fue rechazada.

Kendall Jenner y Devin Booker (The Grosby Group)

La media hermana de Kim Kardashian está de novia con el jugador de básquet Devin Booker, con quien ha estado saliendo desde junio de 2020. Fue vista alentando a su novio en su juego de las Finales de la NBA el sábado, 17 de julio, en Phoenix, Arizona.

La modelo rechazó la idea de que “solo” sale con atletas en el episodio de reunión de “Keeping Up With the Kardashians”, que llegó a su fin este año. “No, en realidad no solo salgo con jugadores de baloncesto, si es que alguien ha investigado alguna vez”, respondió. “No me avergüenza tener un tipo, y también soy una verdadera fanática del baloncesto”.

“Esta es la relación más feliz que ha tenido Kendall”, dijo una fuente a E! News en abril. “Se está poniendo cada vez más serio y ella está muy feliz”. La fuente continuó diciendo que Devin “no está interesado” en “ser el centro de atención” y ella “realmente aprecia eso de él y se siente atraída por eso. Son muy similares y les encanta ser discretos y quedarse en casa”.

(Con información de Reuters)

Seguir leyendo: