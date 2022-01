Luis Abram viajará a México para cerrar acuerdo con Cruz Azul antes de unirse a la selección peruana

Luis Abram perdió espacio en el equipo de Robert Moreno y buscará sumar minutos en México. Diseño: Gian Flores.

Luis Abram no tiene espacio en el Granada de LaLiga y su destino está lejos de España. El central fue convocado para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas de la selección peruana a pesar de no sumar minutos, pero antes de llegar a Perú pasará por México por “temas laborales”, según confirmó Antonio García Pye.

“Hace un rato hablé con él. Luis Abram venía inicialmente desde Granada, pero va a pasar por México y lo vamos a traer desde allá el 24 de enero”, expresó el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol en FPF Play. “Creo que tiene una amiga ahí, no sé. No, en realidad va por temas de trabajo. Los detalles no los conozco así que él mismo se encargará de informarlo cuando venga ”, agregó bromeando.

Según medios y periodistas mexicanos, el central ya tiene todo arreglado con la Cruz Azul, por lo que todo está previsto para ultimar detalles y colocar su firma para su préstamo por la presente temporada. “Quítenle el interés porque ya es una realidad. Luis Abram será jugador de Cruz Azul. Hay acuerdo con el Granada (préstamo con opción de compra)”, escribió en su cuenta de Twitter, el periodista del diario Récord, Armando Melgar.

Es importante resaltar que el futbolista de 25 años también fue asociado en su momento con el América de Pedro Aquino, pero esto no se pudo concretar y la ‘Máquina Cementera’ se movió más rápido. Además, Juan Reynoso influyó muchísimo para su llegada.

Luis Abram se convertiría en el sexto refuerzo de los ‘azules’, que sumaron al uruguayo Christian Tabó y los mexicanos Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, Carlos Rodríguez y Erik Lira para esta nueva temporada, siendo uno de los clubes que más se movió en el último mercado de pases.

Desde su llegada a Granada, Luis Abram fue considerado para 10 compromisos entre LaLiga y Copa del rey, ocho como titular y dos ingresando. Por otro lado, sumó dos tarjetas amarillas. Uno de los mejores partidos que tuvo fue ante el Barcelona, donde jugó hasta el minuto 71 en el empate final 1-1 por la quinta jornada de la liga española.

CLUBES DE LUIS ABRAM:

- Sporting Cristal

- Vélez Sarsfield

- Granada

PERIODISTA ESPAÑOL HABLÓ DE SU RENDIMIENTO

Francisco Rodríguez, periodista español que cubre al Granada habló recientemente del rendimiento del zaguero en su primera temporada en LaLiga. “Luis Abram es considerado el cuarto o quinto central en Granada. No dio la talla como se esperaba, pero no por ser extranjero, sino por ser fichaje del que se esperaba mucho”, señaló Francisco Rodríguez del diario Ideal Granada para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. Y agregó: “En Granada no están arrepentidos de la contratación de Abram, se espera que pueda dar más de aquí en adelante”.

ABRAM EN LA SELECCIÓN

En la ‘blanquirroja’ tampoco ha podido encontrar su mejor nivel, es más, se ha visto relegado por la presencia de Alexander Callens en la zaga central, quien conformó una buena dupla con Christian Ramos. Este año solo alternó en cuatro compromisos, tres por las Eliminatorias y uno en la Copa América.

No obstante, siempre es una motivación representar a tu país y ser llamado para los partidos de clasificatorias. Así lo dio a conocer Abram en una conferencia de prensa. “Uno siempre quiere jugar, pero para mí siempre va a ser una ilusión y un orgullo ser llamado a mi selección. La predisposición para ir siempre va a estar”, manifestó.

