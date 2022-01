Ivana Yturbe se corta el cabello para donarlo a favor de la limpieza del mar: “Unamos fuerzas”

Ivana Yturbe dona su cabello para limpiar el petróleo del mar. (Foto: Instagram)

Ivana Yturbe hizo un llamado a todos sus fans para que apoyen con la limpieza de las playas del norte de Lima tras el derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol. A través de su cuenta de Instagram, la modelo dio a conocer que ella iba a donar su cabello con la intención de aportar un granito de arena.

Cabe precisar que hasta el momento decenas de voluntarios han llegado hasta las zonas afectadas para salvar animales marinos y apoyar a los pescadores que se han quedado sin su principal fuente de ingresos.

Debido a que se encuentra comprobado que el cabello humano absorbe el petróleo, Ivana Yturbe tomó la decisión de cortarse su frondosa cabellera para donarlo a las organizaciones que se encuentran recolectando este producto.

Ella en su publicación explicó que durante los últimos días se ha venido informando para poder ayudar con la limpieza de las playas; sin embargo, debido a que ella no puedo ir presencialmente hasta Ventanilla, decidió apoyar de otra manera.

Es así que tomó la decisión de cortarse el cabello para poder donarlo, esto pese a que explicó que su pelo es una de las partes de su cuerpo que más ama, pero que el Perú se encuentra primera ante todo.

“ Amo mi pelo, pero más amo a mi país. Si de alguna manera puedo influenciar a las personas que me siguen a donar su cabello y sumemos así fuerza para ayudar, lo hago ”, dijo en su mensaje.

“En estos días he estado informándome y viendo la forma de aportar mi granito de arena para ayudar en este lamentable desastre que está afectando terriblemente a nuestro país. Una de la formas de ayudar es donando tu cabello para que sea empleado en la limpia de petróleo . Por ello, decidí cortarme el cabello sin pensarlo y llevarlo a un punto de acopio responsable”, escribió.

Ivana Yturbe se unió a campaña que busca recolectar cabello humano para limpiar el petróleo del mar de Ventanilla.

COMPARTIÓ EL VIDEO DEL MOMENTO DEL CORTE

Ella no solo dejó un extenso mensaje explicando por qué tomó la decisión de cortarse el pelo, sino que también mostró el momento exacto en que acude a una peluquería para que su cabellera sea cortada y luego para llevarlo a un punto de acopio.

Asimismo, la modelo hizo un llamado a sus seguidores para que tome consciencia y cuide del plante. “ Por favor, cuidemos a nuestro país y planeta: evitemos contaminar y, sobre todo, informémonos sobre cómo incorporar prácticas eco amigables en nuestro día a día ”, precisó.

NO MUESTRA A SU HIJA EN REDES SOCIALES

Ivana Yturbe respondió a una lista de preguntas que sus seguidores en redes sociales le dejaron. La exchica reality se mostró sincera al contar los motivo por el que no ha subido alguna foto o video del rostro de la pequeña hija que tiene junto a Beto da Silva.

“ Yo me muero por hacerle hasta (videos de) TikTok, pero su papá aún no quiere exponerla ”, dijo la modelo, dejando en claro que es el futbolista el que no quiere que su pequeña sea expuesta.

