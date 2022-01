Alianza Lima venció 7-1 a Deportivo Municipal en amistoso de cara a la Liga 1

Miguel Cornejo marcó dos goles en amistoso ante Municipal. Foto: Alianza Lima.

Alianza Lima se vienen preparando para la temporada 2022, donde tendrá los retos de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Con eso en mente, los ‘blanquiazules’ disputaron un amistoso con Deportivo Municipal y terminaron goleando de manera categórica. Sin embargo, es importante resaltar que este cotejo se jugó en tres tiempos. El más destacado fue Miguel Cornejo.

Cada tiempo duró treinta minutos y el primer terminó 2-0 a favor a los ‘íntimos’ . Los encargados de anotar fueron el uruguayo Pablo Lavandeira y el argentino Hernán Barcos. En el segundo tiempo empataron 1-1 con goles del delantero Aldair Rodríguez para los de La Victoria y Adrián Ascues para los ‘Ediles’.

Fue el tercer tiempo el que marcó la gran diferencia a favor de la escuadra de Carlos Bustos, quien encontró varias respuestas positivas tras este amistoso. Miguel Cornejo, que cumplió de gran forma la pretemporada y reaparece tras una lesión, marcó un doblete, el ecuatoriano Darlin Leiton con otro gol y complementó Wilmer Aguirre.

Estos compromisos, que en total completaron 90 minutos, fueron disputados en el estadio Alejandro Villanueva, lugar donde será la presentación de Alianza Lima en la ‘Noche Blanquiazul’ 2022, programada para este miércoles 26 de enero. El rival a enfrentar será el Deportivo Independiente Medellín de Colombia y contará con el 30% del aforo.

Por otro lado, luego de la resolución del TAS, Alianza Lima conocerá recién el nuevo fixture para el Torneo Apertura 2022 este lunes 24 de enero. En la Copa Libertadores ya tiene claro que todo iniciará en el mes de abril con la fase de grupos.

Redes sociales Deportivo Municipal.

ALINEACIÓN PRIMER TIEMPO Y SEGUNDO DE ALIANZA LIMA

saravia en el arco; Oslimg Mora, Jefferson Portales, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Arley Rodríguez, Oswaldo Valenzuela, Pablo Lavandeira, Édgar Benítez: Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

ALINEACIÓN TERCER TIEMPO DE ALIANZA LIMA

Medina; Gómez, Rojas, Joao Montoya, Ricardo Lagos; Oliva, Miguel Cornejo, Axel Moyano, Darlin Leiton: Wilmer Aguirre y Beto Da Silva

ALINEACIÓN PRIMER TIEMPO Y SEGUNDO DE DEPORTIVO MUNICIPAL

Diego Melián; Moreno, Trejo, Saravia, Aguilar; Peña, Solís, Erinson Ramírez, Adrián Ascues, Jorge Bazán; Roberto Ovelar.

ALINEACIÓN TERCER TIEMPO DEPORTIVO MUNICIPAL

Michael Sotillo; Yovera, Ortega, Aguilar, Medina; Ciucci, Guzmán, Mario Tajima; Rodríguez; Espinosa y Ramos.

ALIANZA LIMA JUGARÁ ‘NOCHE BLANQUIAZUL’ ANTE EL DIM

Luego de varias idas y vueltas, Alianza Lima finalmente celebrará la ‘Noche Blanquiazul’ con su gente en el estadio Alejandro Villanueva, ‘Matute’. El equipo confirmó la presentación de su plantel para el próximo miércoles 26 de enero, donde habrán distintas activaciones para los asistentes y el plato principal será el duelo ante el Deportivo Independiente de Medellín.

Redes sociales Alianza Lima

¿PAOLO GUERRERO REGRESARÁ A ALIANZA LIMA?

A pesar de negarlo rotundamente un día antes, tildando incluso su llegado con una “cortina de humo”, Paolo Guerrero habló con la prensa y dijo que “le encantaría regresar a Alianza Lima”, pero que no hubo acercamiento hasta el momento. El futbolista se viene recuperando de su rodilla en la Videna y, a medida que pasan los días, sus opciones para el cuadro ‘blanquiazul’ van creciendo.

“No es la prioridad. Por ejemplo, se habló mucho de Alianza Lima en estos días. A mí me encantaría regresar a Alianza, pero nadie se ha comunicado conmigo. Justo ayer me hicieron una pregunta sobre un acercamiento con Alianza, pero no he tenido un acercamiento porque nadie se ha acercado a mí a hablarme”, dijo el exInternacional de Brasil.