Ricardo Gareca y la razón de la convocatoria de Ángelo Campos y Renzo Garcés, y la ausencia de Christian Ramos (Foto: FPF)

El técnico de la selección peruana Ricardo Gareca informó y explicó sobre la ausencia de Christian Ramos y la convocatoria de Ángelo Campos y Renzo Garcés para los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022.

El arquero Ángelo Campos fue parte de la lista preliminar de la selección peruana que inicio trabajos en diciembre pasado. Su presencia en la selección peruana fue ratificada en la convocatoria final para las Eliminatorias Qatar 2022. Esta decisión de Ricardo Gareca obligó a dejar fuera de la lista a Carlos Cáceda, llamado habitualmente para completar la terna de arqueros de Perú junto al titular Pedro Gallese y José Carvallo.

“La convocatoria de Ángelo Campos tiene que ver con su presente, nos pareció un presente muy bueno. Carlos Cáceda ha sido habitualmente convocado, fue una decisión difícil. No es por un mal rendimiento de Cáceda, pero creemos que por un gran presente de Ángelo, campeón con Alianza Lima y con actuaciones convincentes, nos lleva por tomar esta decisión. Queremos darle la oportunidad de compartir con nosotros esta convocatoria”, dijo Ricardo Gareca sobre la presencia del portero blanquiazul en la nómina que participará de las clasificatorias.

Por otro lado, Ricardo Gareca también confirmó la continuidad de Renzo Garcés en la lista para las Eliminatorias. El estratega argentino ponderó su rendimiento y la capacidad del futbolista para desempeñarse como defensor y mediocampista.

“Tiene un buen rendimiento y optamos por Garcés porque ya lo tuvimos en la Copa América. Es un jugador que nos gusta mucho . Puede jugar en la mitad de la cancha, es un jugador que nos despierta mucho entusiasmo desde su condición física y técnica. Por ello se le brinda esta posibilidad”

La sorpresa en la previa del partido amistoso entre Perú y Jamaica del pasado jueves 20 de enero fue la exclusión de Christian Ramos del once de titular oficial. Luego se conoció que fue por una molestia. Sin embargo, el resultado decantó en quedar fuera de los convocados a las Eliminatorias.

“En la entrada en calor tuvo un mal movimiento, se sintió afectado en el recto de la pierna izquierda y le provocó una lesión que no es de gravedad, pero para estas instancias lo deja fuera para estos dos partidos (Colombia y Ecuador) No lo queremos arriesgar en lo más mínimo, queremos darle la posibilidad que se recupere de la mejor manera. Entonces decidimos no contar con él”, explicó Ricardo Gareca sobre la lesión de Ramos y la exclusión de la lista de convocados.

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para la fecha doble de eliminatorias Qatar 2022 | VIDEO: Movistar Deportes

LISTA DE CONVOCADOS DE PERÚ

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Ángelo Campos.

Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Marcos López y Nilson Loyola.

Mediocampistas: Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva y Raziel García.

Delanteros: Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño.

La selección peruana inició los entrenamientos desde el pasado mes de diciembre del 2022 con el objetivo de llegar en las mejores condiciones para afrontar la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

En el camino de preparación la selección peruana disputó un amistoso en la Videna ante un combinado de la Liga 1, luego participó de dos partidos amistosos ante Panamá (1-1) y Jamaica (3-0).

Los jugadores de la selección peruana del torneo local y algunos que militan en el extranjero seguirán entrenando con el técnico Ricardo Gareca. Los futbolistas que siguen compitiendo en el exterior deberán de sumarse con fecha límite el 24 de enero, que se inicia el periodo de fecha FIFA.

