Ricardo Gareca explicó por qué no convocó a Jefferson Farfán para las Eliminatorias (Foto: FPF)

El técnico Ricardo Gareca explicó la razón de la ausencia del delantero Jefferson Farfán en la última convocatoria para los partidos con Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

El estratega argentino de Perú aclaró que el motivo de la exclusión de la lista de convocados de Jefferson Farfán se debe a su estado físico. Además, el atacante no participó de manera normal de los entrenamientos de la bicolor.

“Jefferson Farfán está en ese proceso de recuperación. Queremos que tenga su tiempo para verlo en las fechas siguientes, para ver cómo va su evolución en Alianza Lima. Mientras tanto seguirá haciendo trabajos paralelos en la Videna. En este tiempo no ha podido hacer una práctica de fútbol y en esa situación no queremos apurar nada. Si no está en estas dos fechas puede estar en las dos siguientes, viendo cómo va su evolución”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

El DT de la selección peruana evitó referirse al parte médico de Jefferson Farfán, pero insistió en que el atacante no esta en optimas condiciones físicas.

“ No me gustaría opinar sobre el parte médico de Jefferson Farfán . Yo puedo opinar futbolísticamente. Recibo una autorización del médico para un jugador que uno tiene en mente, pero algo más profundo que tiene que ver con la parte médica, lo tiene que decir el médico, en qué situación se encuentra Jefferson. En estos momentos no ha hecho fútbol, no está de la mejor manera, entonces decidimos nos convocarlo. Hasta allí llega mi opinión”

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para la fecha doble de eliminatorias Qatar 2022 | VIDEO: Movistar Deportes

LISTA DE CONVOCADOS DE PERÚ

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Ángelo Campos.

Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Marcos López y Nilson Loyola.

Mediocampistas: Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva y Raziel García.

Delanteros: Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño.

La selección peruana inició los entrenamientos desde el pasado mes de diciembre del 2022 con el objetivo de llegar en las mejores condiciones para afrontar la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

En el camino de preparación la selección peruana disputó un amistoso en la Videna ante un combinado de la Liga 1, luego participó de dos partidos amistosos ante Panamá (1-1) y Jamaica (3-0).

Los jugadores de la selección peruana del torneo local y algunos que militan en el extranjero seguirán entrenando con el técnico Ricardo Gareca. Los futbolistas que siguen compitiendo en el exterior deberán de sumarse con fecha límite el 24 de enero, que se inicia el periodo de fecha FIFA.

SEGUIR LEYENDO