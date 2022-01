Ricardo Gareca dijo que no “quiere perder más energías” hablando del aforo en los estadios

Ricardo Gareca se unió a al selección peruana en el 2015. Foto: FPF.

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, brindó este viernes 21 de enero la lista de futbolistas convocados para enfrentar a Ecuador y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Además, en la conferencia de prensa también respondió sobre el aforo en los estadios. El ‘Tigre’ se mostró incómodo y decidió no tocar el tema porque “pierde energías”. Sin embargo, dijo que sus jugadores están preparados para jugar a estadio lleno de visita.

“Todos ya estamos jugando el partido con Colombia. La selección hace rato que está jugando este partido con todos los que estamos en esto. Me gustaría también que este partido lo jueguen todos. Son acontecimientos importantes, no solo para el fútbol, lo es para todo el país. Yo no puedo pensar en lo que piensan otras personas, que a lo mejor tienen otras prioridades y lógicamente tengo que respetar y entender algunas cosas”, comentó, haciendo referencia a los cambios del Gobierno tras la tercera ola del COVID-19 en el país.

Además, dijo que hablar de esto le hacer perder energías. “Nosotros hemos decidido no gastar energía en otra cosa que no sea la conformación de la lista, la formación del equipo, la manera de jugar del equipo y analizar al rival. No quiero opinar de otras cosas que a lo único que me llevan es ha perder energía y no quiero perder energía en nada”.

Por otro lado, se mostró enfocado en el partido y dijo que están preparados para jugar de visita con estadios llenos. “Quiero estar concentrado en estos partidos. Iremos a jugar que estará al 100% por 100% (del aforo) y estamos preparados para eso”, comentó el estratega argentino, que dejó afuera a Luis Iberico, Jefferson Farfán y Anderson Santamaría es esta nueva convocatoria.

Finalmente, dijo que el apoyo incondicional de la gente ha sido vital para los logros de la ‘blanquirroja’. “Después jugaremos en casa con la cantidad que decidan que tengamos que jugar, con la gente que estoy seguro nos acompañara desde afuera, desde adentro del estadio, como siempre nos acompañó. Siempre han estado con nosotros y le debemos mucho. Ellos tienen mucho que ver con el logro anterior (clasificar al mundial) y con este empuje final que hemos tenido, más allá de la predisposición y actitud de los jugadores, de saber sobreponerse a las adversidades, también el apoyo incondicional que recibimos”.