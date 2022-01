Gianluca Lapadula: Todo lo que se sabe sobre su futuro en el fútbol

Gianluca Lapadula tiene 10 goles en Serie B de Italia con Benevento.

Benevento ha puesto a Gianluca Lapadula para ser considerado en el mercado, siempre que algún equipo interesado se haga cargo de él directamente, sin embargo según pudo conocer Infobae Perú hasta este momento no ha llamado nadie.

No obstante, la suerte de los pretendientes por Gianluca Lapadula va aumentando poco a poco: se mantienen en la carrera por los servicios del delantero de la Selección Peruana: Bologna, Sampdoria, Parma, Genoa, Brescia, Lazio y Fluminense, pero por ahora solo sobre el papel, porque ninguno de ellos ha llamado nunca a Benevento para iniciar una negociación o redactar una propuesta por el delantero de la selección peruana.

La única certeza, por ahora, es que el Benevento no deja salir a Lapadula sin recibir una compensación adecuada, o una cifra que ronda los 2 millones de euros (en realidad la petición del club es mayor porque la intención es llegar a una pérdida).

Infobae Perú le consultó a su fuente de Benevento para que nos de más detalles al respecto sobre el presente del delantero italo-peruano. “Lapadula hoy tiene un grave problema. Pienso que Benevento debería conservarlo en lugar de liberarlo de forma gratuita”, afirmó.

En esa misma línea nuestra fuente del club nos volvió a dejar en claro que Gianluca Lapadula no entrena con Benevento. “Él está fuera del equipo. Lapadula ya no entrena en Benevento, esto a raíz que el declaró que ya no quería seguir en el club. Ahora, queda esperar novedades”, sentenció el trabajador del club italiano.

Por ende, el panorama para Gianluca Lapadula está complicado, teniendo en cuenta, lo importante que es para la selección peruana que a falta de cuatro fechas necesita estar bien físicamente para aportar con sus goles hacia el objetivo.

Los números de Gianluca Lapadula esta temporada

El delantero Gianluca Lapadula no juega un partido oficial desde el 15 de diciembre del año pasado, cuando ingresó en el duelo frente a Fiorentina, por los dieciseisavos de final de la Copa Italia, donde terminaron siendo eliminados tras caer por 2-1.

Sin embargo, Lapadula jugó por la Serie B con Benevento un total de 15 partidos y anotó 10 goles. Además, dio cuatro habilitaciones a sus compañeros, superando lo hecho en la Serie A en la temporada pasada, con el mismo equipo (ocho tantos y dos asistencias).

¿Por qué la relación se quebró entre Gianluca Lapadula y Benevento?

Según el DT de Benevento, Fabio Caserta el ‘Bambino’ decidió no jugar más por el club. Aunque esto fue desmentido por el abogado del futbolista. Tras este suceso el internacional peruano fue ‘borrado’.

Trayectoria de Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula pasó por las filas del poderoso Milán. También estuvo en Pescara, Genoa, Lecce y Benevento, club con el que perdió la categoría en el torneo pasado, sin embargo decidió quedarse y antes del problema era un titular fijo en el equipo de Fabio Caserta.

