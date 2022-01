Florcita Polo Díaz y la vez que se desmayó en vivo luego de que Néstor Villanueva llegara con policías a su departamento.

Florcita Polo Díaz fingió desmayarse en el 2014 cuando estaba en un enlace en vivo con "Amor Amor Amor". (Foto: Captura/ Instagram)

Durante el 2014 Florcita Polo Díaz y Néstor Villanueva fueron protagonistas de algunas peleas que incluyeron denuncias de maltrato físico y acusaciones de infidelidad. Sin embargo, uno de los más recordados fue cuando la hija de Susy Díaz desmayó en plena entrevista en vivo en el departamento que compartía con el padre de sus hijos.

Todo comenzó cuando La hija de Augusto Polo Campos estaba conectada vía enlace microondas con el extinto programa Amor, Amor, Amor conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre en Latina Televisión. Las cámaras del magazine se encontraban en el domicilio de la empresaria y fueron sorprendidos con la llegada del cantante, quien no estaba invitado a la transmisión.

Tras uno de los cortes comerciales, Flor y Néstor tuvieron un tenso altercado que no se llegó a transmitir en vivo pero que ocasionó que Florcita sufriera una descompensación en donde se le vio desvanecida en el sillón.

“Durante la publicidad, Florcita colapsó, se ha desmayado en su casa (...) Hace un momento Néstor se acercó al departamento con toda su familia, con policías, intentó entrar y quedarse dentro del departamento”, narraba el popular “Peluchín” mientras que se veían las imágenes de lo que ocurría en la casa.

El reportero del programa se mostraba muy preocupado por la situación que vivía en aquel momento y atinó a auxiliar a la hija de la exvedette pidiendo que la lleven a la cama de su habitación y que busquen ayuda médica.

Según relató el conductor de televisión, Flor Polo se acababa de enterar que el departamento que ella creía que estaba a su nombre y que compró junto al artista nacional, en realidad le pertenecía solamente a Néstor Villanueva y por ello, acudió al domicilio para reclamar lo suyo.

“Florcita acaba de recibir la noticia que el departamento por el cual ella le dio el dinero para que lo inscriba a nombre de ella ha sido inscrito a su nombre (de Néstor). O sea, que va a ser complicado quitárselo, y se ha llevado la camioneta”, dijo Rodrigo González.

Por otro lado, el reportero señaló que Néstor se había acercado a la vivienda junto a otras personas para poder desalojar a Flor, lo cual afectó la salud hasta el punto de causarle un colapso.

“Nosotros teníamos una entrevista pactada, tranquila, dentro del departamento, y de pronto se ha aparecido Néstor con la Policía, un abogado y dos personas que no sabemos quiénes son, me imagino que eran para desalojar a Flor. Y todo esto ha complicado el estado emocional de Florcita”, explicó.

Florcita Polo Díaz y la vez que se desmayó en vivo luego de que Néstor Villanueva llegara con policías a su departamento.

Meses después, Flor Polo Díaz confesó que no se había desmayado, sino que estaba en estado de shock. En una entrevista en exclusiva para Punto Final, también hizo un mea culpa por las mentiras que dijo sobre el padre de sus hijos en El Valor de la Verdad.

“Cuando te desmayas, ¿eso fue real?”, preguntó el periodista. “No fue un desmayo así, fue un shock que yo pasé. Cuando me han llevado (a la cama), he estado un poco consciente de lo que hacía y en eso me bajé la falda”, contestó la empresaria.

“Pero de verdad que no podía despertar ni nada, y el doctor le dice a mi mamá: ‘Si la hubiera traído después de 5 minutos, señora, su hija sufría un coma’”, agregó.

