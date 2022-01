Florcita Polo Díaz asegura que no se reconciliaría con Néstor Villanueva: “no doy marcha atrás”

Florcita Polo aseguró que no volvería a retomar su relación con el padre de sus hijos. (Foto: Instagram)

La tarde de este 19 de enero, Flor Polo Díaz confirmó el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva, luego de que el cantante dijera que se encontraba soltero durante su visita al set de Mujeres al Mando.

La hija de Susy Díaz se presentó en el programa de En boca de todos para responder a diversas preguntas que le harían los conductores sobre la reciente separación del padre de su hijo. Entre las interrogantes que le hizo Ricardo Rondón y Tula Rodríguez, la empresaria tuvo que responder acerca de una posible reconciliación.

“Esta ruptura es definitiva, absoluta, sin opción a reconciliación?”, le consultó el conductor y a lo que rápidamente la hija de Augusto Polo Campos no dudó en contestar.

“ No doy marcha atrás, ni para retroceder ni para coger impulso. Ya están hechas mis decisiones, nadie tiene que ver acá, la decisión la tengo yo”, aclaró frente a cámaras.

Por su lado, la conductora de televisión dijo que se respetaba su decisión y que solo ella conoce la verdad de lo que sucede en su hogar. Además, señaló que sería bonito verlos nuevamente juntos pero de no ser el caso, que sea una “ruptura sana” por el bien de sus hijos.

Recordemos que Flor Polo y Néstor Villanueva se conocieron a finales del 2009 mientras que él promocionaba su grupo de cumbia. En el 2010 decidieron casarse y fruto de su amor nacieron sus dos hijos. Sin embargo, tras 12 años de relación ambos ponen punto final a su matrimonio.

Flor Polo Díaz explica las razones de por qué decidió separarse definitivamente con Néstor Villanueva - segunda parte

¿POR QUÉ TERMINÓ EL MATRIMONIO?

Durante su visita al set de América Televisión, Florcita Polo Díaz también explicó uno de los motivos por el que decidió separarse. “¿La falta de atención y cariño de Néstor Villanueva fue uno de los factores para que esta relación se acabara definitivamente?”, preguntó el conductor

“Sí había mucha falta de atención y por eso preferí darnos un tiempo para ver lo que pasaba. Había amor pero también mucha falta de atención (...) se enfrió la relación por la falta de afecto”, contestó.

Asimismo, confesó que las declaraciones de Néstor Villanueva sobre su soltería le afectaron. “Por supuesto que sí. Si ustedes han visto mis declaraciones dije que de mi vida privada no pienso hablar, lo iba a mantener al margen y pensé que él iba a hacer lo mismo pero luego salió diciendo una cosa que nomás me quedó reafirmarlo”, respondió

“Cada uno nos dimos un tiempo para ver lo que pasaba, yo no dije nada ni declaré nada de mi relación pero él fue el que habló (...) Lo que me molestó fue que como yo había dicho que no podíamos hablar de nuestra vida privada, que él siga hablando porque a nadie le interesa lo que vamos a hacer o no”, agregó.

¿QUÉ DIJO NÉSTOR VILLANUEVA?

El cantante anunció el pasado 17 de enero su separación definitiva de Florcita Polo Díaz confirmando que se encontraba soltero. Todo esto sucedió luego que la hija de Susy Díaz hiciera pública su crisis matrimonial a fines del 2021.

“Ahora que estoy soltero déjenme decirles que están guapas. Antes no podía decirlo. Qué guapas chicas”, expresó Néstor Villanueva al mirar a las conductoras de Mujeres al mando dejando en claro que ahora es un hombre libre.

Rápidamente, Giovanna Valcárcel le preguntó si de verdad estaba soltero. “Sí… qué guapas que están chicas”, contestó el cantante, quien evitó dar mayores detalles de su vida privada.

Néstor Villanueva confirma que está soltero. (Video: Latina/ Mujeres al Mando)

SEGUIR LEYENDO