Greg Michel muestra conversaciones con Sebastián Lizarzaburu para probar que se quedó con el dinero de las donaciones

Greg Michel busca desenmascarar a Sebastián Lizarzaburu. (Foto: Instagram)

La disputa entre Greg Michel y Sebastián Lizarzaburu recién empieza. De acuerdo al modelo belga, su exmejor amigo se habría quedado con parte del dinero de las donaciones que recibió para pagar los gastos médicos.

Tras hacerse público esta grave acusación, el popular ‘hombre roca’ se comunicó con el programa Amor y Fuego para dar a conocer su versión, asegurando que en su momento le envió una constancia de todo lo que se había gastado a Greg.

Sin embargo, el exchico reality insistió en que las cuentas que le mostró la pareja de Andrea San Martín no le cuadraban, señalando que en más de una ocasión Sebastián evitó responderle los mensajes.

Por este motivo, Greg Michel tomó la decisión de mostrar unas conversaciones para respaldar su versión, dando a conocer que el ‘hombre roca’ pidió que se le transfiera todo el dinero de las donaciones para que pague las cuentas del hospital.

Sin embargo, Diego Salinas, uno de los primos de cariño del modelo belga, quien también brindó su número de cuenta para recolectar las donaciones, señaló que Sebastián Lizarzaburu nunca les realizó algún deposito con el dinero que él recaudó.

“ Ya te dije que eso iba a pasar, llama al programa y aclara las cosas de una vez. Eso es mentira, Sebastián no nos mandó ni un sol ”, le Salinas al escuchar que Sebastián señaló que parte del dinero que recibió lo mandó a Tarapoto.

En otro momento, Greg mostró la conversación que tuvo con Sebastián Lizarzaburu luego de la fuerte pelea que tuvieron en Amor y Fuego. De acuerdo al los chats, el ‘hombre roca’ le pedía a su exmejor amigo cortar el tema con la producción del programa y llegar a un acuerdo entre ellos de manera interna.

Además, la pareja de Andrea San Martín reconoció que hay dinero en Wester Union que nunca logró cobrar debido a que no encontró los voucher del deposito que le hicieron en el extranjero; sin embargo, se comprometió a buscarlos.

“ Si algo no te queda claro, pues te loo aclaro como lo hice hace unos días. Ya estás viendo que la opinión de la gente te perjudicará a ti y a mí ”, le dice el modelo a Greg.

Greg Michel no da su brazo a torcer y mostró unas conversaciones que probarían que Sebastián Lizarzaburu se quedó con parte del dinero de las donaciones.

LLORÓ EN AMOR Y FUEGO

Greg Michel no pudo evitar quebrarse al señalar que parte del dinero que se habría quedado Sebastián Lizarzaburu sería un monto que le envió su mamá desde Bélgica para poder ayudarlo en este difícil momento.

Asimismo, el modelo belga lamentó que parte del dinero de las personas que le enviaron a modo de donación, no se haya gastado correctamente, pues él no se habría beneficiado en nada.

“De esos 7 mil soles hubo dinero de mi mamá, de amistades cercanas mías que me han mandado voucher con el nombre de Sebastián y que no cuadra... A mí me duele porque es dinero de mi mamá... y me duele que las personas del Perú me hayan apoyado y no haya llegado bien... No tengo lujos, vivo tranquilamente y no molesto a nadie, y trabajo todos los días con un brazo que no funciona”, sentenció.

