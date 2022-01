San Martín tras fallo del TAS: “Tenemos derecho de permanecer en Primera División” (Foto: San Martín)

El club Universidad San Martín mediante un comunicado difundido a través de sus cuentas de redes sociales manifestó su postura sobre el fallo de este jueves 20 de enero del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El TAS resolvió la apelación de manera definitiva del reclamo de Cienciano y otros clubes sobre el fallo de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF) en relación con el partido entre Cienciano y Cusco FC de la Liga 1 del 2021.

La CJ-FPF resolvió en su momento que el jugador Mathías Carpio de Cienciano estaba mal inscrito y estableció la quita de puntos para e equipo cusqueño y se los otorgó a Cusco FC. No obstante, el TAS declaró nula esa decisión y se mantiene el marcador deportivo y la puntuación correspondiente.

Este fallo modificó la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 del 2021 y con ello cambió la relación de los equipos que pierden la categoría en la temporada pasada e incluso la definición de la revalidación.

San Martín expresa que de acuerdo con la resolución deberá de mantenerse en Primera División. Sin embargo, las posiciones de la tabla acumulada lo colocan en zona de revalidación, pero esta definición ya ocurrió y Carlos Stein volvió a Primera División tras vencer a Binacional, que descendió.

“1. El Directorio del club Deportivo Universidad de San Martín comunica a la opinión pública que se ha emitido por TAS una resolución con carácter definitivo cuyos efectos permiten de manera ineludible el derecho de nuestro club a permanecer en primera división.”

“2. Al revocarse la resolución de la Comisión de Justicia de la FPF debe procederse de manera inmediata a la publicación de la tabla definitiva del Campeonato Profesional de Fútbol Liga 1 2021 que permita el cumplimiento de la decisión de la máxima autoridad deportiva del mundo”, cita el comunicado de la Universidad San Martín.

La postura del máximo representante de San Martín, Raúl Bao, dio a conocer su postura tras el fallo del TAS, también como miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol.

“Hemos estado a la espera del fallo, pero no lo he revisado en detalle. Estamos a la espera de la convocatoria del presidente Agustín Lozano a un directorio, mal haría en dar un adelanto de opinión o una información que no tengo. Vamos a reunirnos seguramente en las próximas horas para ver las determinaciones del caso. Es una tarea complicada pero el club San Martín siempre ha sabido afrontar con bastante responsabilidad la participación en cada uno de los campeonatos. Ahora más tengo la responsabilidad de pronunciarme en mi calidad de director de la FPF y ya no tanto en representación del club al que pertenezco. Ahí está nuestro gerente deportivo y cualquier delegado del equipo para esa información”, afirmó Raúl Bao.

