Luis Abram no salió en lista en partido del Granada por LaLiga y está cerca del Cruz Azul

Luis Abram ya no es considerado en el Granada y así lo confirmó la jornada 21 de LaLiga, donde el peruano no salió en lista. Su club, hasta ahora, cayó goleado por 4-2 ante el Getafe, pero el exSporting Cristal no apareció no en la banca de suplentes, por lo que se espera sea anunciado en las próximas horas en un nuevo club . El que más cerca está es el Cruz Azul de Juan Reynoso.

El técnico peruano busca a un central zurdo que compita en la defensa con Pablo Aguilar y Julio Domínguez. En ese contexto aparece el zaguero considerado por Ricardo Gareca para la selección peruana, quien maneja bien el perfil y se le conoce por su buen trabajo a la hora de defender. El ‘Cabezón’ lo conoce bien y espera contar con él.

Según medios y periodistas mexicanos, el central ya tiene todo arreglado con la ‘Máquina Cementera’, que lucha por ganar el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. “Quítenle el interés porque ya es una realidad. Luis Abram será jugador de Cruz Azul. Hay acuerdo con el Granada (préstamo con opción de compra)”, escribió en su cuenta de Twitter, el periodista del diario Récord, Armando Melgar.

De esta forma, el representante peruano de 25 años se convertirá en el sexto refuerzo de los ‘azules, que sumaron al uruguayo Christian Tabó y los mexicanos Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, Carlos Rodríguez y Erik Lira para esta nueva temporada, siendo uno de los clubes que más se movió en el último mercado de pases.

PERIODISTA ESPAÑOL HABLÓ DE SU RENDIMIENTO

Francisco Rodríguez, periodista español que cubre al Granada habló recientemente del rendimiento del zaguero en su primera temporada en LaLiga. “Luis Abram es considerado el cuarto o quinto central en Granada. No dio la talla como se esperaba, pero no por ser extranjero, sino por ser fichaje del que se esperaba mucho”, señaló Francisco Rodríguez del diario Ideal Granada para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. Y agregó: “En Granada no están arrepentidos de la contratación de Abram, se espera que pueda dar más de aquí en adelante”.

ABRAM EN LA SELECCIÓN

En la ‘blanquirroja’ tampoco ha podido encontrar su mejor nivel, es más, se ha visto relegado por la presencia de Alexander Callens en la zaga central, quien conformó una buena dupla con Christian Ramos. Este año solo alternó en cuatro compromisos, tres por las Eliminatorias y uno en la Copa América.

No obstante, siempre es una motivación representar a tu país y ser llamado para los partidos de clasificatorias. Así lo dio a conocer Abram en una conferencia de prensa. “Uno siempre quiere jugar, pero para mí siempre va a ser una ilusión y un orgullo ser llamado a mi selección. La predisposición para ir siempre va a estar”, manifestó.

SITUACIÓN DE ABRAM

Luis Abram tiene un contrato con el elenco español hasta el 30 de mayo del 2024 según información de Transfermarkt. El zurdo no terminó por consolidarse con la camiseta ‘rojiblanca’ y hasta el momento solo sumó 12 partidos, en los cuales anotó un gol.

