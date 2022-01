Locutor radial ‘Chiki’ estalla contra Tilsa Lozano por ponerle estas condiciones para entrevistarla

'Chiki' reveló las condiciones que Tilsa Lozano le impuso para aceptar una entrevista. (Foto: Facebook/Instagram)

El pasado 16 de enero, Gustavo Hernández mejor conocido en la conducción radial como “Chiki”, reveló en sus redes sociales la experiencia que tuvo que vivir para poder entrevistar a Tilsa Lozano en un programa que era transmitido por las noches en radio “La Zona”.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el locutor se tomó unos minutos para escribir y publicar un pequeño texto en donde relataba lo sucedido entre la exjurado de “Reinas del Show” y él.

“¿Me creerán que nunca pude entrevistar a Tilsa Lozano en el programa que tenía por las noches de radio La Zona?”, se puede leer en las primeras líneas.

Asimismo, pasó a explicar las razones del por qué nunca entrevistó a la ex Vengadora. “Para los que me escuchaban en las noches, saben que me gusta que las entrevistas sean auténticas y que fluyan de forma natural, pero nunca nos imaginamos que para tener a Tilsa en el programa había que pasar un filtro”.

“¿Cuál era ese filtro? Teníamos que enviar las preguntas de la entrevista a la mamá de Tilsa para que nos pueda dar su aprobación” , agregó.

Finalmente, aclaró que él junto a la producción del programa decidieron que no se lleve a acabo cualquier entrevista a Tilsa Lozano, puesto que no estaba de acuerdo con las condiciones que debía cumplir.

“Yo respeto las decisiones de los artistas pero también soy fiel a mi estilo, por lo que decidí junto al equipo de producción que la entrevista no se realizara”, concluyó.

Entre las diferentes reacciones que tuvo su publicación, varios usuarios le dieron su respaldo al locutor señalando que fue una buena decisión, puesto que la exmodelo se la da de “Diva”.

“Muy bien chiki, fiel a tu estilo”, “La mejor decisión chiki”, “Poses de div@s gracias a gente que a cualquiera que tiene un poco de pantalla hace ídolo...”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, la empresaria no se ha pronunciado al respecto, ya que no ha confirmado ni negado lo dicho por el locutor radial.

TILSA LOZANO ANUNCIÓ CUANDO SERÁ SU BODA CON JACKSON MORA

La modelo Tilsa Lozano dio detalles de lo que será su boda con Jackson Mora. La madre de dos hijos relató que se casará en primavera e irán de luna de miel a Hawái, pues un lugar que aún no conoce. Aunque no dio una fecha exacta, Tilsa ya cuenta con emoción sobre este feliz momento.

“Me casaré en primavera. ¿Si será en la playa?, puede ser”, señaló a Tilsa Lozano para Mujeres al Mando. “Una tiene que hacer ese esfuerzo para cuando llegue el día, cambié mi alimentación y tengo una rutina de vida diferente”, detalló bastante sonriente.

“Respecto a la boda, es en primavera y es este año”, indicó en otro momento ante la insistencia de las conductoras de TV. “¿Y el destino de la luna de miel?”, preguntaron. “Hay un lugar que no conozco, y él tampoco conoce, que es Hawái, que siempre he querido conocer”, respondió.

Tilsa Lozano se casará en primavera. (Foto: Instagram)

