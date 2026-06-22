¿A qué hora juegan Argentina vs Austria HOY? Horario en Perú del partido por el Grupo J del Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs Austria por segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Crédito: Imagen composición Infobae.

Argentina y Austria protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan al compromiso tras estrenarse con victorias y dejando buenas sensaciones en sus respectivos debuts. La vigente campeona del mundo arrancó la defensa de su corona con una contundente goleada sobre Argelia, mientras que el conjunto europeo hizo valer los pronósticos para superar a Jordania. Curiosamente, ambas escuadras anotaron tres goles en su primera presentación, por lo que el duelo adquiere una relevancia especial de cara a la lucha por el liderato de la zona.

¿A qué hora juegan Argentina vs Austria?

De acuerdo a la programación oficial del Mundial 2026, el partido entre Argentina y Austria se jugará este lunes 22 de junio desde las 12:00 horas de Perú (14:00 horas de Argentina) en el AT&T Stadium de Dallas. A continuación, te compartimos todos los horarios del encuentro según cada zona y país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas

México: 11:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 14:00 horas

España: 19:00 horas

Dallas (hora local): 12:00 horas

A qué hora juega Argentina vs Austria por el Mundial 2026. (ESPN)

¿Dónde ver Argentina vs Austria?

El encuentro contará con transmisión internacional en distintas regiones del mundo a través de las señales oficiales con derechos del Mundial 2026. En Sudamérica, el partido podrá verse mediante DSports y la plataforma DGO, que ofrecerán cobertura completa del torneo. En Argentina, el duelo será transmitido por Telefe y TyC Sports, además de sus respectivas plataformas digitales, permitiendo seguir el encuentro en vivo por televisión y streaming.

En México, la cobertura estará a cargo de Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir a través de FS1 y Telemundo. En España, el compromiso será emitido por DAZN y otras señales autorizadas, que cuentan con los derechos de transmisión del certamen.

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Argentina inició con goleada la defensa del Mundial

La selección argentina no tardó en enviar un mensaje al resto de candidatos al título. En Kansas City, la ‘albiceleste’ derrotó por 3-0 a Argelia gracias a una exhibición de Lionel Messi, quien volvió a demostrar por qué continúa siendo una pieza determinante incluso en la etapa final de su carrera.

El capitán de Argentina, Lionel Messi (10), celebra junto a sus compañeros tras anotar el segundo gol ante Argelia por el Grupo J del Mundial en Kansas City, martes 16 de junio, 2026. (AP Foto/Reed Hoffmann)

El rosarino de 38 años se despachó con los tres goles del encuentro y firmó el primer triplete mundialista de su trayectoria. La actuación fue celebrada por millones de aficionados alrededor del planeta y permitió que Argentina iniciara su camino con el pie derecho en la defensa de la corona obtenida cuatro años atrás.

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Más allá del resultado, el equipo de Scaloni mostró señales positivas en todas sus líneas. Conservó la solidez defensiva que lo caracterizó durante los últimos años y mantuvo una elevada eficacia en ataque, respaldada por la jerarquía de su capitán. Con esos argumentos, la campeona vigente buscará sumar una nueva victoria que la acerque a la siguiente ronda y consolide su condición de favorita dentro del Grupo J.

Austria va por la sorpresa

Austria también comenzó su participación mundialista con una sonrisa. El conjunto europeo venció por 3-1 a Jordania en un encuentro que logró resolver gracias a su mayor calidad individual y colectiva.

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Romano Schmid abrió el marcador para los austríacos, mientras que un autogol de Yazan Al-Arab amplió la ventaja. Cuando el partido parecía definido, Jordania encontró el descuento y generó cierta incertidumbre en los minutos finales. Sin embargo, el experimentado Marko Arnautovic apareció sobre la hora para sellar el triunfo y asegurar los tres puntos.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 16: Marko Arnautovic #7 of Austria celebrates after scoring his team's second goal later disallowed due to the handball of Stefan Posch #5 during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Austria and Jordan at San Francisco Bay Area Stadium on June 16, 2026 in Santa Clara, California. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ahora el desafío será mucho más exigente. Austria tendrá enfrente a la vigente campeona del mundo y a un Lionel Messi que atraviesa un momento de inspiración. Aun así, los europeos confían en sus posibilidades y buscarán aprovechar cualquier oportunidad para dar el golpe de la jornada.

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