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Sebastián Beccacece hizo sentida autocrítica tras empate ante Curazao: “No he podido entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano”

El técnico argentino lamentó la igualdad del cuadro ‘tricolor’ contra los caribeños y lanzó un mensaje de esperanza para el choque con Alemania

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Sebastián Beccacece hizo sentida autocrítica tras empate de Ecuador ante Curazao. - créditos: Reuters
Sebastián Beccacece hizo sentida autocrítica tras empate de Ecuador ante Curazao. - créditos: Reuters

La selección de Ecuador quedó en una situación crítica en el Mundial 2026 tras igualar 0-0 frente a Curazao en la segunda jornada del grupo E. Este resultado, sumado a la derrota previa ante Costa de Marfil, dejó al equipo dirigido por Sebastián Beccacece obligado a vencer a Alemania para mantener vivas sus aspiraciones de acceder a los dieciseisavos de final.

Justamente, el DT argentino, en su análisis posterior, reconoció la frustración que genera ver reflejado en el marcador el esfuerzo colectivo sin lograr el objetivo del gol. “El equipo busca por todos los caminos, por todos los medios y la no concreción genera un contagio que nos priva de la alegría”, expresó en conferencia de prensa, asumiendo la responsabilidad total por el resultado.

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A lo largo del encuentro, el cuadro ‘tricolor’ acumuló 27 remates, pero ninguno se tradujo en celebración. Según el propio técnico, la explicación a esa falta de eficacia escapa a lo racional: “En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. Es solamente sentirlo y vivirlo cuando uno tiene 27 tiros al arco, los resultados están a la vista”.

La sensación de superioridad sin premio se manifestó especialmente en el inicio del partido. Los ecuatorianos, en palabras de su entrenador, contaron con cinco ocasiones claras en los primeros 25 minutos. “Cuando uno genera tanta superioridad, solamente el resultado no deseado hace que se pregunte esto. En el desarrollo como en intenciones, el equipo fue superior”, remarcó.

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Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0

El mensaje de Sebastián Beccacece a la hinchada ecuatoriana

La reacción de la afición ecuatoriana no tardó en sentirse, y el propio Sebastián Beccacece fue consciente del golpe anímico que supuso el empate. “Es normal que sientan esa decepción, es lo que más me duele”, reconoció, poniendo énfasis en el dolor compartido entre jugadores, cuerpo técnico y familias. El entrenador argentino resaltó que la vida, y también el fútbol, obligan a atravesar momentos en los que no se cumplen las expectativas ajenas, pero advirtió que no es por falta de búsqueda ni de entrega.

Beccacece envió un mensaje directo a los seguidores de Ecuador: “A la gente transmitirle que nosotros, hasta que tengamos vida, vamos a dar todo como siempre lo hemos hecho”. Destacó la fortaleza del vestuario, al que definió como “una familia”, y pidió paciencia y apoyo para afrontar lo que resta del torneo. Nadie en el grupo se imaginó un camino sencillo, y el técnico fue claro al afirmar que, pese a las adversidades, el compromiso sigue intacto.

En un momento en que la confianza de la hinchada flaquea, el entrenador argentino apeló a la unidad. Expresó su agradecimiento y pidió que, mientras exista una posibilidad matemática, la ilusión no se apague. “Es un vestuario muy unido, una familia, y nadie dijo tampoco que iba a ser fácil”, subrayó, buscando renovar la esperanza en el entorno ‘tri’.

Enner Valencia tuvo 7 disparos ante Curazao pero no pudo convertir. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham
Enner Valencia tuvo 7 disparos ante Curazao pero no pudo convertir. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham

Sebastián Beccacece y sus esperanzas ante Alemania

Mirando hacia el decisivo choque con Alemania, Sebastián Beccacece planteó el desafío como una oportunidad inédita. “Hoy tenemos una posibilidad de ir a ganarle a una selección que nunca le ganamos, así que, ¿por qué no?”, propuso, inyectando un mensaje de optimismo pese a la adversidad.

Analizando el rendimiento en el torneo, el estratega de 45 años insistió en que Ecuador mereció más de lo que obtuvo, aunque no eludió su cuota de responsabilidad en el saldo negativo: “En los dos partidos, el equipo mereció más de lo que obtuvo y por algo no lo obtuvo, y el responsable de eso soy yo”.

De cara al duelo final de la fase de grupos, Beccacece admitió que tal vez aún no logró conectar plenamente con la hinchada. “Por ahí yo no he logrado a lo mejor entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano. Lo he intentado, lo seguiré intentando. Estoy muy agradecido y tengo mucha fe en que el último partido se pueda dar lo que merecemos”, sostuvo.

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