Derrame de petróleo: voluntaria expone las consecuencias de limpiar las playas contaminadas

Últimas noticias del derrame de petróleo en Ventanilla y Ancón. Desde el día sábado 15 de enero, las autoridades distritales de los mencionados distritos han tomado acciones sobre la catástrofe que se está viviendo en el litoral peruano, el cual se ha cubierto por esta sustancia oscura que ha causado daños en las especies que viven ahí, quedando sus cadáveres en la orilla.

Hasta la fecha, las autoridades del Perú han informado que hay 3 playas en Ventanilla y 2 en Ancón que han sido afectadas por el derrame de petróleo a causa de la descarga realizada por la empresa Repsol. Para tomar una rápida acción, voluntarios de diversas zonas de la capital acudieron a los lugares señalizados para iniciar con la limpieza y evitar que las consecuencias sean aún mayores.

Son las misma municipalidades y grupos conformados por ambientalistas que hicieron el llamado para que personas acudan a las playas a intentar detener el impacto del derrame de 6 mil barriles de petróleo. A través de las redes sociales, los jóvenes y adultos que acudieron compartieron imágenes del lamentable escenario que se puede visualizar en el mar peruano.

VOLUNTARIOS ACTÚAN ANTE EL DERRAME DE PETRÓLEO

“Lo daría todo por los océanos y el planeta. Me siento impotente y con unas ganas de llorar porque esto va más allá del mar. Se trata de nuestro hogar, del oxígeno que respiras”, escribe Kiara Mayo, profesional en nutrición y creadora de contenidos, quien compartió en su cuenta de Tiktok la experiencia que vivió junto con otros voluntarios.

Ella inicia su relato explicando que acudió a una de las playas afectadas en Ancón gracias a una publicación que hizo la municipalidad en la que reclutaban voluntarios para que los ayuden en la limpieza de la zona afectada.

“Gracias a todos por querer ayudar a nuestro planeta. Yo no sabía que hoy iba a terminar limpiando petróleo en la playa hasta que vi que la misma Municipalidad de Ancón estaba pidiendo voluntarios para ayudar. Imaginé que todo estaría ok. En realidad, fue recontra sorprendente todo lo que vimos. Nosotros si hemos tratado de ayudar”

Una usuaria de Tiktok mostró las consecuencias de exponerse al derrame de petróleo.

Al encontrarse en el lugar, la joven registró una serie de consecuencias en su salud a causa del desastre ecológico. Los asistentes llegaron con trajes, guantes, mascarillas para protegerse, pero estos no fueron suficientes. “Si es importante que sepan que hay consecuencias con la salud de uno mismo. No me arrepiento de haberlo hecho, pero esto tiene que ser hecho por personas profesionales porque sentía las manos pegajosas y terminé con tos ”.

Sobre lo ocurrido en las zonas ecológicas, la voluntaria manifestó que los responsables deben hacerse cargo de lo ocurrido, y sobre todo, tomar acciones de inmediato para restablecer las zonas a su estado original, sin que hayan más consecuencias. “Al final, son las autoridades competentes las que tienen que actuar como la gran emergencia que esto es y con la maquinaria adecuada para poder sacar el petróleo de forma rápida”.

“NO SOMOS RESPONSABLES”

Durante la entrevista que concedió Repsol en exclusiva a la Rotativa del aire de RPP, Tine Van Den Wall Bake, gerente de comunicaciones y relaciones institucionales, precisó la responsabilidad que la empresa tiene sobre el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero.

“ Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico. Yo no puedo decirte quien es el responsable. Nosotros estábamos haciendo una descarga desde el día anterior, llamamos a la Marina de Guerra, pedimos confirmación sobre la alerta en la costa del Perú”.

MINAM TOMA ACCIONES

El Ministerio del Ambiente está articulando acciones desde el domingo 16 de enero. Además, a través de inspecciones en las áreas afectadas, a cargo de equipos técnicos liderados por el Ministro del Ambiente se ha constatado graves impactos y daños ambientales ocasionados.

El Sector Ambiente está coordinando acciones multisectoriales con PRODUCE, IMARPE, SERFOR, DICAPI, Policía Ecológica, la Municipalidad Distrital de Ventanilla y el Gobierno Regional del Callao, así como con organizaciones de pescadores artesanales, entre otras entidades; para atender y mitigar los daños ambientales generados por el derrame de hidrocarburos en esta zona del litoral peruano y proteger la calidad ambiental de la esta zona marino costera.

