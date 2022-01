Daniel Olivares sobre derrame de Petróleo de Repsol: “es criminal no tener un plan de contingencia”

Hace cinco días, el mar peruano y todas sus especies viven una pesadilla desde que 6 mil barriles de petróleo de la empresa Repsol se derramaron en nuestro litoral causando un grave daño a nuestro ecosistema marítimo.

Según la jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el impacto de este gran desastre ecológico, es de 1 millón 739 mil metros cuadrados, cifra que podría incrementarse con el paso de los días. Este ‘desastre ecológico’, como lo ha calificado el Gobierno, se inició el sábado 15 de enero luego del fuerte oleaje que azotó nuestra zona costera tras la explosión en Tonga.

Ante esta problemática que afecta enormemente a nuestro mar, Infobae Perú conversó con Daniel Olivares, ex congresista del Perú y actual Director de la organización Oceana, y nos dio el detalle sobre esta situación en el que hasta el momento no se toman acciones concretas ni castigos hacia el responsable directo de este atentado a la flora y fauna marítima.

“Cuando pasan estas cosas, se destapan carencias que tenemos. La primera que vemos con claridad es la debilidad que tiene el Estado frente a estas situaciones. Hasta el momento, el Estado no ha podido mostrar ni publicar acuerdos de planes de contingencia que ha podido tener con esta empresa Repsol, es criminal no tener un plan de contingencia”, expresó.

Derrame de Petróleo- Perú REUTERS/Angela Ponce

“Para una operación como La Pampilla en donde se maneja petróleo en el mar, hay una debilidad por parte del Estado en no fiscalizar a las empresas grandes y a las chicas también. Esto nos ha permitido ver las debilidades por parte de los ministerios y diversas instituciones de Estado. En el ministerio del Ambiente, se nota que no tienen un presupuesto para poder realizar las cosas básicas que se tienen que hacer y ahí se puede ver la debilidad de la organización que tenemos”, agregó.

Sobre el manejo que ha tenido empresa Repsol en sus protocolos de seguridad y riesgos frente al derrame de petróleo que se originó en el distrito de Ventanilla, Olivares asegura que es “vergonzoso” que una empresa transnacional no cuente con la logística para tomar medidas inmediatas.

“Es vergonzoso y es absurdo pensar que una empresa trasnacional como Repsol, que tiene la operación de La Pampilla, no tenga ningún protocolo para ejecutar y que dependa de que La Marina de Guerra saque o no un comunicado. Esto para mí, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza”, sentenció.

Derrame de Petróleo- Perú REUTERS/Angela Ponce

ECOSISTEMA DEL MAR DESTRUÍDO POR DERRAME DE PETRÓLEO

Al conocerse la gran magnitud que abarca este desastre ecológico, se informó que las especies marinas y las que habitan en las orillas del mar han sido las más afectadas. Decenas de crustáceos, mamíferos y plantas se han muerto tras este impacto que azota a nuestro litoral costeño.

“Vemos que toda la cadena de las especies que viven en el mar, en la arena, en la orilla, están muy afectadas. Desde el murmuy hasta el cangrejo, las plantas, los peces, los crustáceos. Vemos a los mamíferos también que está muy afectados llenos de petróleo. Las aves que llegan a estas playas no saben lo que están pasando, no entienden y siguen contaminándose”, explicó.

En esta misma línea, el ex congresista sostuvo que nuestro país no cuenta con refugios temporales de animales silvestres y que esto también afecta sus vidas, ya que como primera salida solo están los zoológicos, pero estos no están en muchas ocasiones capacitados o ambientados para el recibimiento de estas especies.

“En el Perú no hay financiamientos para refugios es algo que claramente hemos estado viendo en estos días. Esta es la oportunidad para que el Ejecutivo tome acciones y rápidamente se pueda financiar refugios temporales para estas especies, al menos ahora, es lo que se necesita para preservar las especies que han podido salvarse de este derrame de petróleo. Dentro de las conversaciones que tendrán las diversas instituciones, no estaría de más ver la creación de estos espacios y tener la capacidad de atenderlos como deberían ser”, acotó.

Derrame de Petróleo- Perú REUTERS/Pilar Olivares

Otro problema que se suma al desastre ecológico es que cerca de mil pescadores también se han visto afectados, ya que la pesca artesanal ha quedado completamente paralizada.

“Hay más de 1000 pescadores que no pueden realizar su trabajo de pesca artesanal porque se han visto muy afectados. Son cerca de 7 organizaciones de pescadores que no pueden trabajar desde hace días por que el mar está muerto, está contaminado. Las especies marinas han muerto y eso genera más tensión, más preocupación y un gran impacto en la economía”, aseguró para Infobae Perú.

“Hasta ahora no hay un informe detallado no sabemos cuál es la magnitud de los daños. Sabemos que es muy grande. Además, de que este petróleo se ha extendido por gran parte del mar. Seamos conscientes, el mar sigue en movimiento por ende, tiene que ser rápida a la acción que se tomen para limpiar lo más pronto posible y curar esta agua. En un principio dicen que son 6000 barriles, pero quién sabe y pueden ser más, por eso es necesario que también se pide ya un informe sobre la magnitud de este desastre ecológico”, manifestó.

Antes de culminar, Daniel Olivares nos comentó que desde la organización que lidera, Oceana, se están encargando de ir directamente a las zonas afectadas y apoyar a los trabajo de rescate de animales, pero se necesita la pronta participación y todos los recursos centrados en curar nuestro mar y así seguir preservando la vida que existe en estas aguas.

“No tenemos que bajar la guardia, desde la prensa y la comunidades, tenemos que seguir hincando en el tema para que no se enfríe. Las autoridades se deben de encargar de buscar responsables y de que no quede impune este desastre que afecta en varios niveles a nuestro país”, concluyó.

