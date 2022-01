Cercado de Lima: delincuentes ingresaron a departamento y se llevaron 20 mil soles

Los delincuentes aprovecharon las horas de la noche para cometer el asalto. La agraviada lamenta que se haya robado varios de sus ahorros de vida. Video: América Noticias/Primera Edición.

De forma violenta, delincuentes ingresaron a un departamento en Cercado de Lima. Con lo que parece ser una pata de cabra, forzaron la puerta de la vivienda para robarse artefactos, joyas y 20 mil soles, además de electrodomésticos. De acuerdo con América Noticias, la agraviada contó que estaba sorprendida de cómo ingresaron los sujetos a llevarse sus objetos de valor y dinero.

Según sus declaraciones, los hampones revisaron todos los rincones de su casa, dejándola desordenada cuando planearon el escape. “Hemos salido a ver a un familiar y cuando hemos venidos nos sorprende que la puerta estaba abierto. Y ya no había ni el televisor, lo que había en la sala, ropa, se han robado lo que han escogido ”, contó la víctima al matinal.

Aseguró que se llevaron dos televisores grandes, herramientas recién compradas, además de sus 20 mil soles para cubrir sus gatos médicos. “Yo tenía mi plata para mi salud y la verdad yo tampoco no sé que voy a hacer, se robado todos mis ahorros. Lo guardaba para mi salud y no es justo que se hayan llevado todo lo que uno se sacrifica” , agregó.

Junto a su esposo, la víctima no comprende como los delincuentes ingresaron al departamento que estaba en el segundo piso, ya que cada inquilino tiene su propia llave para ingresar. Además, no existe un portero para cuidar las llaves de los cuartos. Exigen justicia para hallar a los responsables. “No sé como ingresaron, es muy raro todo esto. Cómo ingresó y con que llave rompió la puerta, la verdad no sé” , dijo a América Noticias.

Lamentablemente, los delincuentes también se llevaron las cámaras de seguridad de la vivienda y el departamento, solo se pudo recuperar el momento cuando ingresar a la casa para robar.

MINISTRO DEL INTERIOR ASEGURA QUE TRABAJA EN PROYECTO DE LEY PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA

El ministro del Interior, Avelino Guillén, aseguró que se está tomando medidas para frenar la ola de delincuencia que está azotando a nuestro país en gran magnitud.

A través de una conferencia de prensa, el titular de esta cartera, anunció que se está trabajando para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país, por ello se presentará dos proyectos de ley al Congreso.

El primero busca fortalecer la lucha contra el robo de celulares y el segundo proyecto creará el registro de acompañantes de motos lineales, una de las modalidades más usadas por los delincuentes, que viajan de a dos en motocicletas para cometer sus delitos.

En ese contexto, el ministro Guillén manifestó que está presente en la aprobación del decreto supremo que reglamenta la Ley N° 31 324, norma que fortalece la seguridad ciudadana, la cual rige la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones.

LIMA, CALLAO, TRUJILLO Y UCAYALI PODRÍAN SER DECLARADAS EN EMERGENCIA

Durante su conferencia de prensa, el ministro del Interior, expresó que las ciudades de Lima, Trujillo, Callao y Ucayali sí cuentan con las características necesarias para ser declaradas ciudades en emergencia.

Ante esta situación, Avelino Guillén, solicitó la opinión técnica de la Policía para que con esa conclusión, su sector presente un decreto supremo al Consejo de Ministros.

“Allí se va a discutir, evaluar y votar la petición. Estamos de acuerdo con la posición asumida por varios municipios, sobre todo de Lima norte y Lima este, que de forma unánime lo han solicitado, además de la exhortación desde el Congreso”, indicó.

Ante esta situación, el jefe de la Policía, Javier Gallardo, indicó que el documento cursado por el Mininter pasará por la evaluación de los órganos de asesoramiento y unidades orgánicas.

