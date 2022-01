Gato Cuba y sus románticas fotos con Ale Venturo: “La magia de conectar y la suerte de coincidir”

Ale Venturo y Rodrigo Cuba se muestran enamorados. (Foto: Instagram)

Rodrigo Cuba y Ale Venturo conmovieron a sus seguidores tras publicar románticas fotos en sus redes sociales. Además, cada uno se dedicó un mensaje resaltando la buena etapa que están viviendo.

Como se recuerda, la pareja no duda en expresar su amor cada vez que puede, y esta vez no fue la excepción. Ambos publicaron en su cuenta de Instagram unas fotos donde se les ve felices y sonrientes.

Mientras Ale subió a su cuenta una imagen abrazando a Rodrigo Cuba, donde ambos se miran muy enamorados, el futbolista posteó una instantánea donde se le ve cargando a la influencer.

“La magia de conectar y la suerte de coincidir”, escribió el deportista, adjuntando un corazón celeste y un emoticon de un gatito con ojitos de corazón. Además, etiquetó a Ale Venturo. “Mi hora favorita con mi (emoticón de una corazón celeste)”, escribió por su parte la rubia.

RODRIGO CUBA Y ALE VENTURA DIERON DETALLES DE SU ROMANCE

Cabe recordar que ambos brindaron una entrevista para Teledeportes, donde dieron detalles de su romance.

“Estoy feliz, tranquilo y en paz. Creo que me he tomado tiempo para mi mismo para darme cuenta que era lo que quería y no quería, y que estaba haciendo bien y no. En la primera entrevista estaba con mil problemas y cosas metidas pero hoy en día me encuentro en paz”, señaló en la entrevista para Panamericana TV.

“Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo. Para mi la tranquilidad y la paz es oro”, añadió.

En otro momento, señaló que tras su separación con Melissa Paredes decidió pasar la página y continuar con su vida.

“Yo soy de las personas que pasa la página y paso muy rápido gracias a Dios. Cuando uno pasa una situación dura, en lo personal, yo paso página y sigo adelante con mi vida. Me enfoco en mi hija, mi familia y mis seres queridos”, dijo.

“No ver para atrás y pensar en que era lo mejor para mi hija, mi familia y esforzarme para ser lo mejor para ellos. Ser el mejor ejemplo para mi hija”, apuntó.

Por su parte, Ale Venturo aclaró que conoció recién a Rodrigo Cuba y que estaba muy contenta con la relación.

“¿Si lo conocía antes? No, mis amigas del colegio lo conocen pero yo no lo conocía. Nos conocimos hace poco en realidad”, señaló la joven, quien se negaba a contar cómo lo conoció.

“Espero que todo vaya bien, en verdad es un buen chico y estoy contenta”, remarcó.

MELISSA PAREDES TAMBIÉN DISFRUTA SU AMOR CON ANTHONY ARANDA

Mientras Rodrigo Cuba disfruta su amor con Ale Venturo, Melissa Paredes no se queda atrás, pues no ha dudado en publicar en sus redes sociales lo bien que la pasa con su hija y Anthony Aranda en la casa con piscina del bailarín.

Como sabemos, la modelo confirmó su relación con el coreógrafo durante una entrevista para Mujeres al Mando y desde entonces no ha dejado de ocultar que está más unida a su nueva pareja. Tanto así que su menor hija ya comparte con él y su familia.

ANTHONY ARANDA YA LE DICE “TE AMO” A MELISSA PAREDES

Aunque Melissa Paredes no quiso responder si ya le decía “te amo” a Anthony Aranda, fue el propio bailarín quien terminó respondiendo esta pregunta. A través de su cuenta de Instagram, el coreógrafo publicó un video donde se le ve agarrando la mano de la conductora de TV y le dice esta expresión, mientras la mira a los ojos.

Este video también fue reproducido en Mujeres al Mando ante una nerviosa Melissa Paredes, quien no dudó en sonreír e indicar que lo que quiso decir su pareja es “te llamo”, arrancando carcajadas en el set de Mujeres al Mando. Sus compañeras de conducción obviamente no le creyeron y continuaron repitiendo el video para corroborar lo dicho por Anthony.

En efecto, en este material vemos al coreógrafo caminando en el mar y mirando a la cámara mientras agarra la mano de la actriz y le dice “te amo”, además usó de fondo una música romántica. Como se recuerda, hace unos días, Giovanna Valcárcel le preguntó a Melissa Paredes si ya le dice “te amo” a su bailarín, a un mes de haber iniciado su relación, a lo que ella solo atinó a sonreír y cambiar de tema.

