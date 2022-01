Andrea Llosa sorprende al revelar que salía con Salim Vera, excantante de Líbido

Andrea Llosa hace confesión en rede sociales. (Foto: Instagram)

La periodista Andrea Llosa sorprendió este fin de semana al hacer una inesperada confesión a su seguidores. La conductora de TV se sometió a unas preguntas de sus fans donde le hicieron una variedad de cuestionamientos, entre ellos si era cierto que salió un tiempo con Salim Vera, exlíder de Libido.

“¿Es cierto que tu saliste con Salim Vera?”, preguntaron los usuarios de Instagram. A lo que ella respondió: “JAJAJAJA…SÍ”, hecho que dejó sorprendidos a muchos, pues la periodista y el cantante jamás hablaron del tema en alguna ocasión.

Sin embargo, la conductora de Andrea no dio más detalles de esta salida. Por su parte, Salim Vera solo reposteó la noticia en su red social, sin emitir declaración alguna.

RESPONDE SOBRE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL

Como se sabe, Andrea Llosa es muy discreta respeto a su vida privada. Sin embargo, en junio del 2021 dejó abrir las puertas de su intimidad al revelar que estaba separada del padre de sus dos hijos, con quien tuvo una relación de más de 15 años.

“He decidido, mi esposo y yo, separarnos después de muchos años. No es fácil contarlo, pero también quiero decirles qué es lo que me está pasando. Estas son las historias de la vida real y se los digo a ustedes mirándolos a los ojos”, indicó la conductora tras hacer un alto en su programa Andrea.

En esta rueda de preguntas de sus fans, la periodista decidió responder al respecto, haciendo una aclaración sobre si había regresado con su expareja.

“No, no hemos regresado. Tenemos una relación cordial, de cariño. Además, somos socios de nuestro centro psicológico y tenemos dos hijos que nos unirán para siempre, que es lo más importante para ambos”, escribió.

Sobre cómo lo han tomado sus hijos, Andrea indicó: “Mis hijos son adolescentes sólidos. No ven peleas y entienden que para sus papás ellos son lo más importante”.

Los usuarios también le consultaron si se daría otra oportunidad en el amor, a lo que ella no dudó en responder que sí. “Nunca es tarde para volver a comenzar”.

HABLA SOBRE MAGALY MEDINA

En otro momento habló sobre el programa de Magaly Medina. La conductora de TV señaló que no ve el espacio. Asimismo, resaltó que no es que no le caiga la periodista, solo que “no tengo ninguna relación con ella”. Una respuesta muy distinta a la que dio cuando le preguntaron sobre Pamela Vértiz.

“Es mi gran amiga. La quiero muchísimo. La respeto y es una extraordinaria profesional y persona”, escribió la mujer de prensa, etiquetando a su colega, quien de inmediato respondió que el respeto y cariño es mutuo. Además, posteó una foto de ellas juntas.

Sin embargo, sus seguidores no se quedaron ahí, pues también le preguntaron si hay lucha de egos en ATV. Andrea Llosa hizo una aclaración. “Todos tenemos ego, pero yo no lucho con nadie. Solo con las injusticias, los agresores”, remarcó.

