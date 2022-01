Andrea Luna y Pietro Sibille se juntan en película producida por Yiddá Eslava y Julián Zucchi

Los artistas nacionales formarán parte de la segunda entrega de "Sí, mi amor". (Foto: Instagram)

Los actores Andrea Luna y Pietro Sibille, quienes protagonizaron una polémica pelea en el 2021, aparecerán juntos en “¿Nos casamos? Sí, mi amor”, segunda parte de la película “Sí, mi amor”, protagonizada y producida por Julián Zucchi y Yiddá Eslava.

Dirigida por Pedro Flores Maldonado, la comedia cinematográfica se estrenará este 3 de febrero a nivel nacional. El público peruano podrá ver a destacadas figuras del cine y la televisión en pantalla; además de populares tiktokers.

Ernesto Pimentel, Andrés Salas, Patricia Portocarrero, Pietro Sibille, Saskia Bernaola, Monique Pardo, Aldo Miyashir, Mayra Olivera, Santiago Suárez, Eric Varias, Danny Rosales, Deyvis Orosco, Manolo Rojas y Fiorella Rodríguez, Lossiblings, son algunos de los artistas que protagonizan la cinta.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue la presencia de Andrea Luna y el actor Pietro Sibille en el elenco , quienes fueron una de las parejas más sólidas del mundo artístico hasta que decidieron separarse en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte de la actriz.

Película se estrena a nivel nacional el jueves 3 de febrero.

MEDIÁTICA RUPTURA

Luego que se hiciera público el ampay de Andrea besando apasionadamente a Andrés Wiese en agosto de 2021, la actriz dejó en claro que estaba soltera cuando se emitieron estas imágenes y anunció que estaba separada de Pietro Sibille, quien solo guardó silencio y optó por borrar las publicaciones que tenía en redes con la también modelo.

Ampay de Andrea Luna y Andrés Wiese besándose. (Foto: Captura ATV)

Sin embargo, en diciembre del año pasado, Pietro Sibille decidió romper su silenció y usó su cuenta de Instagram para confirmar que Andrea Luna le fue infiel con el recordado Nicolás de las Casas , tal como se ha venido especulando y la propia modelo se encargó en negar.

Con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, el actor se refirió a la actriz. Incluso, se atrevió a etiquetarla y llamar “imbécil” a Andrés Wiese, a quien también etiquetó.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo @andrealunaoficial. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de @andreswiese_r (Ni siquiera es buen actor).. Buenas noches! (No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo)”, escribió Pietro.

Pietro Sibille dedica canción de Joaquín Sabina a Andrea Luna. (Foto: Instagram)

ACUSACIONES DE MALTRATO

Molesta por tremenda revelación, la actriz salió a defenderse a través de un extenso mensaje, donde acusó a su expareja de haberla maltratado y de querer suicidarse cada vez ella intentaba terminar con la relación.

“Hola chicos. Me desperté con la noticia de que Pietro (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’. Esto es completamente FALSO”, sostuvo.

Más adelante, la artista nacional confesó haber experimentado maltratos por parte de Sibille durante los siete años de relación que estuvieron juntos.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde esté señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, confesó Luna.

De acuerdo con Andrea, ella posee fotos, videos, audios y mensajes para demostrar que estas acusaciones serían ciertas. “Yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, añadió.

“Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te he cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratados, pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años”, agregó.

Respuesta de Andrea hacia Pietro Sibille. (Foto: Captura Facebook)

Tras esta publicación, Pietro borró su publicación y no se volvió a referir sobre el tema. En tanto, Andrés Wiese también se mantuvo en silencio y negó tener un vincula sentimental con Luna.

