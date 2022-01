Melissa Paredes confiesa que recibió propuestas indecentes tras divorciarse de Rodrigo Cuba

Melissa Paredes hizo tremenda confesión durante secuencia de Mujeres al Mando. (Foto: Instagram)

En su último día como conductora invitada del programa matutino Mujeres al Mando, Melissa Paredes reveló que varios famosos la invitaron a salir apenas se enteraron que se había divorciado del futbolista Rodrigo Cuba. ¿De quiénes se tratan?

Esto se dio a conocer durante la secuencia “El test de la sinceridad”, donde participó junto a la conductora Thaís Casalino y a las invitadas del día, Isabel Acevedo y Lesli Suárez. La pregunta fue lanzada por Giovanna Valcárcel: “¿Alguna vez has recibido una propuesta indecente?”.

La ‘Chabelita’ y Melissa respondieron que sí. La ganadora de Reinas del Show confesó que un hombre le pidió un baile privado a cambio de dinero, a lo cual ella se negó tajantemente. “Fue a mi salón (de belleza) y me lo dijo… Pensé que era un musical, pero no, me dijo que era privado. Yo me quedé (muda)”, sostuvo.

Por su parte, Paredes aseguró que su propuesta indecente era mucho más light que la de Isabel. Según contó, varios famosos la contactaron una vez firmó su divorcio con el ‘Gato’ Cuba, hecho que sucedió a fines de noviembre de 2021.

“Tú sabes, cuando piensan que estás soltera, todo el mundo te empieza a escribir, a mandar propuestas indecentes… compañeros, amigos…”, indicó en un inicio la exconductora de América Hoy para sorpresa de las invitadas.

Cuando Lesli Suárez le preguntó si se trataba de un futbolista, Melissa prefirió no entrar en detalles. “Jajaja, qué miedo. No voy a decir (nombres)... Obvio (que eran personas conocidas). Cuando una está soltera, te invitan a salir, un cafecito, un almuercito, una comidita. Y mi novio al lado...”, sostuvo sin decir más.

MÁS REVELACIONES

Durante esa misma secuencia, Giovanna Valcárcel puso en aprietos a Melissa al preguntar si se habían ‘tirado’ a la pera, si había jalado algún curso del colegio, o si había jugado ‘la botella borracha’. Sin embargo, el momento más tenso fue cuando Giovanna le preguntó si había mentido en algún momento de su vida.

“¿Alguna vez han mentido?”, consultó Valcárcel. Segundos después, Melissa, quien lució incómoda pero con una sonrisa en el rostro, respondió que sí al igual que Thaís, la ‘Chabelita’ y Lesli, quienes no tuvieron problemas en contestar la pregunta.

“¡JA! No voy a preguntar por qué y cuándo…”, mencionó Giovanna al notar que Paredes no deseaba entrar en detalles. No obstante, la exconductora de América Hoy indicó con cuánta frecuencia mentía en un arranque de sinceridad.

“Siempre…”, expresó para sorpresa de todos. “Pero mentiritas piadosas, siempre”, agregó rápidamente.

Recordemos que tras difundirse el ampay de Magaly Medina, donde se la ve besando a su bailarín, Melissa aseguró que ya se había separado del ‘Gato Cuba’; sin embargo, el futbolista salió a desmentirla a nivel nacional a través de un comunicado.

Giovanna Valcárcel continuó con las preguntas y Melissa Paredes reveló que alguna vez pidió perdón y que lloró por una persona. Pero la modelo peruana no quiso responder cuando le preguntaron si ya había encontrado al amor de su vida.

