Qué significa cuando sueñas que se te caen los dientes

La interpretación de los sueños pueden esbozar algún temor que nos mantiene preocupados.

Últimas noticias del significado de los sueños. Aunque en muchas oportunidades nos acomodamos en la cama sin ninguna preocupación latente, en nuestro subconsciente se tejen algunas que son expuestas a través de sueños comunes o pesadillas. Ya sea cualquiera de las dos, si tenemos la capacidad de recordar lo que soñamos en tu totalidad, puede despertar en nosotros un temor al que intentaremos darle una explicación para abandonar ese estado de alerta.

La analista de sueños profesional Layne Dalfen explica que “el sueño lo provoca un problema concreto que afecta a tu vida. Soñar es solo pensar”. Según la experta, para descifrarlos, hay que seguir dos pasos: averiguar a qué aspecto de tu vida apunta y luego buscar una solución. Asimismo, recomienda prestar atención al lenguaje que se usa para describirlos, como los símbolos que representan a las personas, lugares y cosas que pueden recordar a alguien o algo en la vida real.

Entre los sueños más comunes se encuentran aquellos que tienen como protagonistas a ciertas partes de nuestro cuerpo, pero en realidad, ¿tienen algún significado importante al cual debamos poner toda nuestra atención?

SOÑAR QUE SE TE CAEN LOS DIENTES

Sigmund Freud, los sueños reflejan y muestran el contenido de nuestro subconsciente a través del significado de símbolos, es por esta razón que la interpretación puede ser difícil de precisar porque cada caso es distinto, ya que dependerá el contexto de los mismos.

Cuando buscamos el significado de este tipo de sueños encontramos que la mayoría de sitios los describen como “negativos” para las personas, ya que asocian la caída como una falla o fracaso en determinado aspecto de nuestra vida. Un artículo de ‘Dreaming and sleeping’ nos explica que soñar que se te caen los dientes también puede tener una connotación positiva o no tan alarmante.

Si ves que tus dientes se caen puede estar relacionado con la ansiedad y sentimientos reprimidos. También se considera que es un intento de tu mente para retener momentos que viviste, sobre todo cuando eras pequeño y las muestras de atención, apreciación, cariño y sentimiento de protección eran constantes.

La caída de los dientes puede significar pérdida personal, ansiedad, miedo, dolor, cualquier cosa, dependiendo de los desarrollos recientes de su vida. No hay necesidad de entrar en pánico.

Si has tomado unos minutos para reflexionar y encontrar el origen de este tipo de sueños, es posible que otro tipo de temas estén causando algún tipo de impacto en tu mente. El estrés laboral o de otra índole puede ser uno de los factores, por lo que es recomendable que, si sientes que tu estado ha variado, acudas con un profesional para que te pueda orientar de manera correcta.

Preocupaciones por tu aspecto físico y/o dental. En muchas oportunidades no sentimos alguna dolencia, pero el cuerpo emite señales que nos indican que no todo va bien con nuestro organismo o una parte en específico.

Si no eres de los que se hacen chequeos mensuales, deberías hacer uno para que el tema de salud no te afecte. Es fácil de precisar que si los dientes sin protagonistas de nuestros sueños, lo ideal sería pedir una cita con un odontólogo. Este tipo de recuerdos que aparecen en nuestra mente cuando dormimos nos indicarían que hay algo en la apariencia de los mismos que no nos gusta y que quisiéramos cambiar.

Para Dalfen, la pérdida de la dentición podría simbolizar las palabras que salieron de la boca. Las frustraciones casi siempre se manifiestan en los sueños, es por eso que las pesadillas son más frecuentes en la infancia y adolescencia cuando la persona se siente impotente.

