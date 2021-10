Soñar con dientes: qué significado tiene y qué interpretación se le da a este sueño

Significado de soñar con dientes. (Foto:Captura)

El soñar con dientes es uno de los sueños más comunes que tienen las personas y se debe a que su significado va con el poder de decisión. Se asocia a la elección del camino que quieres tomar para tu vida.

Tu subconsciente te invita a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en tu vida y sobre lo que deberías realizar, ya sea a nivel laboral, familiar personal de pareja y hasta sexual.

En esta lista te mostramos todos los significados que existen en los diversos escenarios donde los protagonistas son los dientes.

Soñar con dientes blancos

Los dientes blancos, brillantes, limpios y bien definidos significan buena salud y una buena suerte en lo que realices. Buenas noticias te llegarán y no tendrás nada que temer, se acercan temporadas de felicidad y gran suerte para ti. Aprovéchalas.

Soñar con dientes de oro

Si durante tu sueño ves o identificas dientes de oro, la suerte y la abundancia te invadirán. Tendrás ingresos económicos más altos de los que has estado percibiendo y para ello debes de prepararte de forma positiva. Además, tienes que pensar en dónde invertir o distribuir el ingreso extra que recibirás. Es uno de los mejores augurios.

SOÑAR CON LAVARSE LOS DIENTES

Este sueño tiene un gran significado. Y consiste en la superación de adversidades y piedras en el camino. Puede que estés pasando por un momento difícil o tal vez aun no, pero cuando llegue el momento exacto podrás superar todo y aprenderás de ello. Eso sí no debes de confiarte porque esta premonición de superar las cosas no se logrará sin tu esfuerzo y dedicación, tal como en el sueño. Se obtiene lo bueno con tu accionar.

SOÑAR QUE LOS DIENTES SE CAEN

Uno de los sueños que más terror genera a las personas y probablemente el más común. Este sueño tiene diversos significados según los diccionarios de interpretaciones.

El significado está asociado a la inseguridad que siente la persona y al temor de sus sentimientos. Va ligado también a la negación del aspecto físico que se tiene y al rechazo de la burla pública, debido a un actuar que termine siendo “ridículo”.

Debes de continuar lo que realizas y comenzar a trabajar en tu seguridad y en tu autoestima.

Nota: Si el que sueña esto es hombre y pierde toda la dentadura, es porque en el fondo tiene temor de perder su potencia sexual y virilidad. En el caso de la mujer, el sueño refleja su preocupación por la falta de una pareja sentimental, compartir su vida sexual con alguien o incluso la posibilidad de tener hijos.

SOÑAR CON LA CAÍDA DE UN DIENTE DELANTERO

Si el diente que se te cae se encuentra expuesto, o sea que es visible como los famosos “dientes de conejo” o los que están a su costado, esto sí es un mal presagio. El significado puede estar relacionado a una enfermedad fulminante o en el peor escenario la muerte de un familiar. Si tienes este sueño es probable que en un tiempo muy corto te enteres de noticias sobre el tema, de preferencia trata de pasar más tiempo con el familiar que se relacionó durante tu sueño.

Nota: Si el diente que se cae está atrás no hay por qué alarmarse pero sí tener cuidado con la salud, ya que pueden presentarse escenarios que busquen deteriorar tu bienestar.

SOÑAR CON LA EXTRACCIÓN DE UN DIENTE

Esto está relacionado con el vínculo, ya sea de la pareja, amigos o socios. Es probable que tu relación o vinculo se rompa en un tiempo no muy lejano.

SOÑAR CON DIENTES LLENOS DE CARIES

Este sueño está vinculado al trabajo. Si ves dientes llenos de caries (tuyos o de otra persona) y que hasta terminan de romperse, es una alerta para que seas precavido en tu trabajo porque se puede presentar cualquier incidente en el que te veas involucrado y seas despedido.

SOÑAR CON DIENTES SUCIOS

Malas noticias se avecinan si tienes este sueño, el camino será duro debido a malas noticias en diversos ámbitos. Debes estar alerta y dar el 100% de ti en los lugares en donde estés presente.

