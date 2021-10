¿Cuáles son los significados de soñar con tu ex pareja?

Si esto te sucede constantemente querrás saber el significado de estos sueños. (Foto: Getty Images)

Las relaciones son parte de las experiencias del ser humano, pero no todas terminan de la misma manera. Cuando una persona marca nuestra vida puede ocurrir que en algún momento —sea en el proceso de superación o no— sueñes con esa persona. ¿Por qué sucede? ¿Qué significa? ¿Es bueno o malo?

Antes contárselo a una persona cercana —y exponerte a recibir críticas— te contamos la explicación que tienen estos sueños con una expareja. Generlamente está ligado a un posible preocupación, culpa en el subconsciente o una suceso que involucra a esa persona, aún cuando ya no hay un sentimiento de amor y solo de estima o amistad.

Existen diversas interpretaciones al respecto. Por ejemplo, si vives un buen momento, puede significar una señal, o también funciona a la inversa. Además, como al ser humano le gusta las pistas, puede ser el destino a futuro. Pon atención a las siguientes líneas.

LOS SUEÑOS Y LA CONEXIÓN CON LA EX PAREJA

Primero, puede ocurrir que hay asuntos por resolver con la ex pareja sin solución o algo que falta. Lo recomendable sería conversarlo y llegar a un consenso, pero eso es decisión propia.

También, y esto es un poco doloroso, es que puedes estar lidiando con la soledad. Esto último puede ocurrir durante la etapa de ruptura, cuando no encuentras a nadie con quien compartir y piensas en esa persona, una mínima esperanza hay en ti para regresar y eso se refleja en los sueños (la imaginación). A veces es mejor dejar el pasado.

Probablemente en los sueños también se permite la imaginación de escenarios que nunca sucedieron con esa pareja. El clásico qué hubiera pasado sí, en los que recreas situaciones en donde esperabas una mejor reacción o comportamiento de tu antigua relación.

Es probable que sea un método para abrir los ojos y darte cuenta que mereces alguien mejor (cada uno lo ve como desea).

Lo que sucede queda como recuerdo o construimos el recuerdo a nuestro propio enfoque. (Foto: difusión)

En cambio, si de verdad deseas regresar —a un punto de ‘la última oportunidad’— soñarás con esa persona a menudo o quizá lo que fue para ti: su cariño, las conversaciones, los momentos compartidos. Ante todo lo dicho, hay un detalle que falta ¿qué pasa si soñamos con esa expareja cuando ya tenemos otra relación?

Lo más tradicional sería pensar que hay problemas en la actual relación y extrañas algo del pasado (que falta). Es muy probable que aparezcan las comparaciones —lo bueno y lo malo— de las relaciones. Sin embargo, no es malo o algún índice de infidelidad, sino más bien es parte de un proceso de construcción que la misma persona debe decidir, porque al final es su camino, su vida.

No hay que imaginar si esos sueños con el anterior romance ocurre horas previas a tu boda: es quizá un recuerdo, las memorias de tus vivencias hasta el presente. La comunicación es la clave y en pleno matrimonio sobre todo.

Pero veamos la contraparte ¿alguna vez has visto en tus sueños que quien realmente te extraña es esa persona y no tú? Sí, es probable que lo denomines como una pesadilla, pero lo que ocurre es que el/la ex quiere volver o aún no te ha superado del todo. El orgullo responderá por sí mismo, nada es eterno.

Recordar que los sueños definen posibles futuros o advertencias, aunque los sintamos como escenas de leves minutos o cayendo a un precipicio.

¿CÓMO EVITAR LA PARÁLISIS DEL SUEÑO?

En un artículo explicamos el significado de la parálisis de sueño. Sin embargo, como se ha indicado en el escrito, se desconocen las causas específicas de este trastorno y lo que se está considerando son suposiciones, no existe una forma específica de combatir la parálisis del sueño.

Las personas normalmente experimentan sensaciones que alguien está con ellos mientras tienen parálisis del sueño. (foto: Chica Sombra)

Lo que podemos hacer es intentar prevenir su aparición. Para lograrlo, aquí tienes algunos consejos relacionados con lo anteriormente explicado, que te serán de mucha ayuda:

- Dormir lo suficiente

- Evita el estrés

- Realiza ejercicios de meditación

- No consumir droga

- No dormir con la boca abierta

SEGUIR LEYENDO