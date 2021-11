¿Qué significa soñar con la persona que te gusta?

Soñar con esa persona que amas o lo consideras un amor platónico tiene sus significados. Foto: diario femenino.

Dormir es clave para recuperar energías, para muchos es un ritual. Y algunas personas logran soñar y crear escenarios sobre un tema o que se relacione con lo vivido en nuestro día a día. En esa línea, los sueños pueden basarse en las relaciones amorosas —incluso en la expareja—, o podemos visualizar a esa persona que nos hace perder la razón y por la que sentimos una atracción fuera de lo común. ¿Por qué sucede esto?

Lo más lógico es la comunicación que has tenido con esa persona: su forma de ser, hablar, cómo luce, entre otros elementos te hacen sentir bien y feliz (que es lo más importante). Y aparecen en nuestros sueños, pero al levantarnos la pregunta es porqué soñamos con el/ella sin aún no tenemos una relación. Aquí lo explicamos.

La lista a continuación son recomendaciones de lo que pueden significar esos sueños, pero debes tomar en cuenta que no es un diagnóstico exacto. Si el tema te llega a angustiar, lo mejor es recibir el feedback de un especialista.

SOÑAR CON ESA PERSONA

Existen diversos casos o situaciones donde sueñas con esa persona. Puede ser que imagines que te está besando y dando cariño. Eso significa que tu interior busca darte el mensaje que esa persona es la indicada. .

Anhela la búsqueda de crear complicidad: regalar sonrisas, conversar. Son acciones que te llevarán al beso del amor y quizá esa persona te dé el sí o hable de lo feliz que se siente al estar contigo.

Sin embargo, no todo es positivo. Puede que alguna vez hayas soñado viendo a ese amor imposible besando a otra persona —quizá cercana a ti— y te genera sensaciones negativas o temores del pasado. Tu subconsciente está dándote la señal, necesitas olvidarte de ese amor, cerrar esa etapa y buscar nuevos horizontes, conocer personas y no aferrarte a esa persona.

Pero si aparece triste con quien está compartiendo lazos, puede ser un mensaje de esperanza. Tú eres quien puede darle esa felicidad que está buscando, pero no te atreves a decirlo o demostrarlo. Date prisa si esto aparece en tus sueños.

¿SI ESA PERSONA NO ME HABLA?

Estás en un profundo sueño y no habla contigo, no se comunica, ni hace un gesto. Hay problemas porque quizá no eres un amor correspondido, y solo una ilusión del momento. Más aún si ya intentaste de todas las formas el gustarle, buscar que sienta atracción por ti y no ha habido ningún cambio, ese no es la persona que estás buscando o que necesitas . Olvida, sigue el camino que pueden llegar mejores.

MÁS SOBRE EL SOÑAR CON QUIEN TE GUSTA

Dentro del sueño donde está a quien amas, pueden ocurrir diversos escenarios:

-Estás embarazada de la persona.

-Bailas con la persona que te gusta.

-La persona que te gusta tiene un accidente.

-La persona que te gusta se te declara.

-La persona que te gusta te rechaza.

¿CÓMO EVITAR LA PARÁLISIS DEL SUEÑO?

Dado que, como hemos indicado, se desconocen las causas específicas de este trastorno y lo que se está considerando son suposiciones, no existe una forma específica de combatir la parálisis del sueño.

Lo que podemos hacer es intentar prevenir su aparición. Para lograrlo, aquí tienes algunos consejos relacionados con lo anteriormente explicado, que te serán de mucha ayuda:

- Dormir lo suficiente.

- Evita el estrés.

- Realiza ejercicios de meditación.

- No consumir droga.

- No dormir con la boca abierta.

