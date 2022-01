Perú vs Panamá: "Nuestro objetivo es ir y competir", dijo el DT 'Canalero' (Foto: EFE)

Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá, se refirió al partido amistoso internacional ante Perú y los objetivos trazados previo a su visita a Lima.

El técnico hispano-danés de la selección de Panamá confirmó que afrontará el partido con Perú con una alineación alternativa.

“Nuestro objetivo es aprovechar un partido amistoso para ver nuevos jugadores sobre todo compitiendo, aunque sea un amistoso. Nuestro objetivo es ir a Perú a competir como queremos en todos los partidos. El resultado en si no tiene importancia. Mi prioridad es ver jugadores que hemos tenido en microciclos, jugadores nuevos que no he tenido la posibilidad de ver actuar”, dijo Thomas Christiansen en conferencia de prensa.

“ En el partido contra Perú vamos a ver jugadores nuevos en la alineación . El partido con la selección peruana es importante, no hay que tomar las cosas a la ligera, cuando vas a competir hay que tomarse las cosas en serio e intentar sacar conclusiones de este partido”, agregó Thomas Christiansen sobre el respeto por el duelo con la selección peruana.

El amistoso Perú vs Panamá para el DT Thomas Christiansen será la oportunidad para ver nuevos jugadores para la selección ‘Canalera’.

“El fútbol es un deporte colectivo, buscamos que los jugadores se adapten a nuestra forma de ver el fútbol y la metodología. Esto viene con los entrenamientos, que tengan la idea clara de lo que yo les puedo exigir en el terreno de juego. Es un buen partido para dejarse ver y para demostrar que pueden tener un sitio en la selección o por lo menos para saber que podemos contar con ellos en el futuro”, acotó.

Perú vs Panamá: Lista de convocados de la selección 'Canalera' (Foto: @fepafut)

Sin embargo, Thomas Christiansen dejó en claro que la prioridad de Panamá es la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar. “Tenemos dos partidos. Un amistoso contra Perú y luego otro por las Eliminatorias Qatar 2022 en poco tiempo, que es nuestra prioridad. Sabemos los riesgos de este partido amistoso, pero la prioridad es el partido contra Costa Rica y por ese motivo he dejado a varios jugadores en Panamá”, concluyó.

La selección de Panamá jugará ante Perú el partido amistoso el 16 de enero. Luego, en la fecha FIFA se medirá con Costa Rica y Jamaica.

Panamá se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Eliminatorias de la Concacaf. Los ‘Canaleros’ están en zona de repechaje y a dos puntos del líder Canadá.

