Gianluca Lapadula recibió duro mensaje de los hinchas del Benevento: “Mercenario de otra categoría”

Hinchas del Benevento colocaron banderola con duro mensaje para el delantero por no jugar en la última fecha.

Gianluca Lapadula pasó de ser el más querido en Benevento a ser el más odiado. El delantero de la selección peruana, según comunicó su entrenador, decidió no jugar más por el club y desea salir en este mercado de pases y la respuesta de los hinchas de las ‘Brujas’ no se hizo esperar. Este miércoles colocaron una banderola con un duro mensaje a las afueras del estadio.

“ Lapadula mercenario de otra categoría ”, se puede leer en la foto posteada en la cuenta de Facebook Curva Sud Benevento, un grupo de hinchas del equipo de la segunda división de Italia que pelea por ascender a la Serie A. Además, en los comentarios de la publicación se puede ver el comentario de un hincha: “En plena emergencia COVID para algunos jugadores y nos escupe la camiseta”.

Todo esto debido al mensaje que emitió este miércoles 12 de enero el técnico, Fabio Caserta, declarando que el futbolista no deseaba jugar más con el equipo. “Cuando volvimos de las fiestas navideñas, Lapadula manifestó su deseo de no querer jugar más en el Benevento. Le comuniqué la decisión al club. Hace unos días repitió su convicción, no quiere salir al campo contra el Monza.

Las palabras del técnico fueron consecuentes, ya que ‘Lapagol’ no salió en lista para el partido de este jueves 13 de enero por la jornada 18 de la Serie B, donde el equipo pelea por ascender a primera división. Por el momento son quinto con 31 puntos y están a siete del líder del campeonato, Pisa SC, que ya disputó su compromiso de la fecha.

Redes sociales Curva Sud Benvento

ABOGADO DE LAPADULA DESMIENTE A TÉCNICO DEL BENEVENTO

Sin embargo, horas más tarde el abogado de el ‘Bambino’, Pablo Rodella, salió a desmentir las palabras del estratega. “Con referencia a las declaraciones hechas hoy por el Sr. Fabio Caserta, según las cuales Gianluca Lapadula supuestamente quería irse de Benevento y no quería jugar contra Monza, tenemos la intención de especificar lo siguiente: La posibilidad de un “divorcio” de Benevento ya se había planteado seriamente el verano pasado pero luego, de acuerdo con el club, que nunca ha rehuido esta eventualidad pero siempre ha mostrado interés y disponibilidad, se decidió aplazar cualquier decisión hasta la reapertura del mercado de invierno”.

Y agrega: “Es por tanto probable, a la luz de sus declaraciones de hoy, que el señor Caserta no ha sido informado de esta circunstancia. Mi cliente también niega de la manera más absoluta que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza. Al contrario, siempre ha declarado -y ayer también a través de mensajes escritos dirigidos a los socios del club- que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia”.

OFERTAS DE LA SERIE A

La decisión de Gianluca Lapadula se debe a que sus 10 goles y cuatro asistencias han resonado en la Serie A, donde varios equipos necesitan ese aporte para escalar posiciones. Equipos como Cagliari, Sampdoria, Bologna y Torino han mostrado interés. Uno de los que hizo una oferta formal fue el ‘Círculo azul’, que buscó hacer un trueque con el italiano Ernesto Torregrossa.

Gianluca Lapadula juega desde la temporada 2020 en el Benevento y terminó yéndose al descenso tras una pésima campaña. El delantero tuvo ofertas, pero decidió quedarse en el equipo por lo complicado que es su situación contractual. Sin embargo, el gran momento que vive lo invita a volver a la primera categoría de Italia.

EQUIPOS DE GIANLUCA LAPADULA:

- Parma

- Atlético Roma

- Ravenna FC

- San Marino Calcio

- Cesena

- Frosinone

- Gorica

- Teramo

- Pescara

- AC Milán

- Genoa

- Lecce

- Benevento

