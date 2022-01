A qué hora juegan Atlético Madrid vs Athletic Club: semifinales de Supercopa de España 2022

Atlético Madrid vs Athletic Club en vivo: ver partido por semifinales de Supercopa de España 2022.

Atlético Madrid vs Athletic Club EN VIVO. ‘Colchoneros’ y ‘leones’ miden fuerzas hoy jueves 13 de enero en el Estadio Internacional Rey Fahd (Riad) de Arabia Saudita. Esto por semifinales de Supercopa de España 2022. ¡Partidazo imperdible!

ALINEACIONES

Atlético Madrid: Oblak; Giménez, Hermoso, Vrsaljko, Carrasco; Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar; Correa, Félix.

Athletic Club: Simón; Yeray, Martínez, Balenziaga, De Marcos; García, Zarraga, Berenguer, Muniain; Sancet, Williams.

PREVIA

Equipos se verán las caras en busca de la final del torneo, donde ya se encuentra Real Madrid, que ayer derrotó 3-2 a Barcelona en un tremendo duelo. El choque por el título se llevará a cabo el domingo 16. En esta nota conoce todos los detalles: horarios, canales y mucho más.

En la previa del cotejo, Koke Resurrección, mediocampista de Atlético Madrid, dio sus impresiones. Primero habló sobre el presente del portero Jan Oblak.

“Sabemos el nivel de jugador que es. Para mí es el mejor portero del mundo. Si bien este año no tenemos la fortuna de otros años, pero a él se le ve con una seguridad enorme”, señaló.

“Desde mi punto de vista va a ser un partido intenso. Nos conocemos hace mucho. Conocemos a su entrenador. A mí lo único que me preocupa es cómo entramos al partido e intentar hacer lo que nos piden en el campo”, comentó.

¿Y qué dijo Diego Simeone? “Cuando te pones la camiseta de Atlético Madrid, son todos partidos importantes. Porque estás representando al club, a la gente y al equipo. Lo único que nos importa es ganar el partido de hoy”.

Por otro lado, también opinó Marcelino, técnico de Athletic Club. “Nos enfrentamos a un buen equipo. Pero también somos conscientes de nuestro nivel competitivo. Jugamos 3 partidos contra Atlético Madrid: uno perdimos, otro empatamos y el último ganamos. Siempre con resultados ajustados. Nos estamos lejos de ellos”.

“Nosotros intentaremos estar igual que de costumbre: acertados y certeros en nuestro área, y en la contraria aprovechar las que se presenten”, cerró.

La última vez que se vieron las caras, Atlético Madrid y Athletic Club igualaron sin goles en el Wanda Metropolitano. Fue por la quinta jornada de LaLiga Santander (18 de septiembre de 2021).

HORARIOS DEL ATLÉTICO MADRID VS ATHLETIC CLUB

- México / 1:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 2:00 p.m.

- Perú / 2:00 p.m.

- Colombia / 2:00 p.m.

- Ecuador / 2:00 p.m.

- Venezuela / 3:00 p.m.

- Bolivia / 3:00 p.m.

- Paraguay / 4:00 p.m.

- Uruguay / 4:00 p.m.

- Chile / 4:00 p.m.

- Argentina / 4:00 p.m.

- Brasil / 4:00 p.m.

- España / 8:00 p.m.

Horarios de semifinales de Supercopa de España 2022.

CANALES PARA VER ATLÉTICO MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Argentina / DIRECTV SPORTS.

- Brasil / Star+, Fox Sports 1 y Claro.

- Chile / DIRECTV SPORTS.

- Colombia / DIRECTV SPORTS.

- Ecuador / DIRECTV SPORTS.

- México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

- Perú / DIRECTV SPORTS.

- Arabia Saudita / SSC.

- España / #Vamos.

- Estados Unidos / ESPN+ e EPN 2.

- Uruguay / DIRECTV SPORTS.

- Venezuela / DIRECTV SPORTS.

CONVOCADOS DE ATLÉTICO MADRID

Convocados de Atlético Madrid para Supercopa de España 2022.

SEGUIR LEYENDO: