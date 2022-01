Paolo Guerrero desea ver hinchas en el Perú vs Ecuador: “Esperemos se pueda jugar con público”

Paolo Guerreo no juega desde el partido con Chile por Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Conmebol.

Las ganas de los seleccionados de ver hinchas en el partido entre Perú y Ecuador son grandes. El duelo por Eliminatorias Sudamericanas es de vital importancia y así lo entiendo Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana que no podrá estar presente en las próxima fecha doble porque viene recuperándose de lesión.

“El público siempre ha sido importante, pero eso lo tienen que definir el Minsa con la Federación. Esperemos se pueda jugar con público”, comentó el delantero saliendo de la Videna, donde los seleccionados peruanos vienen realizando entrenamientos de cara a los amistosos ante Panamá y Jamaica en el estadio Nacional, cotejos que se jugarán sin público.

HERNANDO CEVALLOS DESCARTÓ PRESENCIA DE HINCHA EN LOS ESTADIOS

En una reciente entrevista, Hernando Cevallos, ministro de salud, descartó la presencia de hinchas para el partido de la selección peruana ante la selección ecuatoriana en el marco de la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alto y no queremos arriesgar a la gente. La decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos”, señaló Cevallos en Radio Ovación.

“Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial pero más crucial es que se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola”.

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Jugadas 14 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Brasil y Argentina ya están clasificadas, mientras que Venezuela es la única eliminada por el momento. En total son siete selecciones que lucharán por el tercer, cuarto y quinto puesto del torneo. Aunque, si Ecuador gana su próximo partido, asegura su clasificación directo o por repechaje y solo quedarían dos espacios más.

FECHA 15:

- Ecuador vs Brasil

- Chile vs Argentina

- Paraguay vs Uruguay

- Venezuela vs Bolivia

- Colombia vs Perú