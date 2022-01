Congreso: Se filtra audio de legislador que pide hablar con comisario de la PNP para abogar por su hijo

Edwin Martínez, congresista de Acción Popular. Foto: Congreso.

En medio de una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República, se filtró un audio del parlamentario Edwin Martínez Talavera, de Acción Popular, mientras su colega Martha Moyano tenía la palabra. Todo fue trasmitido a nivel nacional por la señal de Congreso Tv.

En el audio se le escucha al legislador de la lampa interceder por su hijo que ha tenido problemas con la Policía Nacional del Perú. Así, Martínez Talavera se presenta como congresista para, presuntamente, abogar en defensa de su familiar. “Pásamelo, pásamelo. Pero al comisario avísale, a quien esté, pásamelo a quien esté”, se oye al parlamentario.

“Estimado amigo, qué tal, cómo está usted, muy buenos días. Estimado amigo, le habla Edwin Martínez, congresista de la República. Un favor, el conductor es hijo mío. Entonces, no sé qué irregularidad habrá con su licencia, pero él se está regresando a la región...”, se logra escuchar antes de que el audio sea interrumpido.

Se filtró audio de parlamentario Edwin Martínez Talavera (AP) en el Congreso de la República. Video: Congreso

EDWIN MARTÍNEZ EXPLICA LO SUCEDIDO

Tras viralizarse su audio, el legislador de Acción Popular se comunicó con la prensa en busca de desmentir que haya intentado usar su cargo para buscar librar a su hijo de una sanción ante la justicia. “Si yo hubiese querido usar el cargo, como dicen, no tendría por qué pedir por favor. Y si tuviese que defender a mis hijos, lo haría. Y si cometí un error por defender a mis hijos, lo volvería a cometer”, expresó a RPP.

“Ha habido, parece, un operativo en carreteras. Entonces mi hijo me llama, ‘papá, ha habido un operativo’. Le dije que me pase con quien esté. Le dije que ponga el altavoz para que me escuchara. Pensé que el oficial me estaba escuchando y me presento”, detalló.

En su defensa, Martínez alegó que es usual que se identifique como congresista al entablar conversación con un desconocido, ya que siente orgullo por el cargo que desempeña como “Padre de la patria”.

Sin embargo, recalcó que, si tuviera que usar sus influencias en defensa de sus hijos, lo haría sin pensarlo dos veces. “Puede ser un error (haberse identificado como congresista), pero si tengo que pedir un favor por algún hijo mío, lo pediría”, insistió Martínez.

“Están queriendo dar una noticia que no es [...] Tratan de dar a entender que estoy usando mi cargo, pero no, estoy con la conciencia tranquila”, indicó.

En ese sentir, Edwin Martínez contó una experiencia que atravesó cuando era alcalde de Mariano Melgar, en Arequipa. En el 2017, el ahora legislador fue intervenido por miembros de la PNP mientras manejaba su vehículo en estado de ebriedad.

En ese entonces, las autoridades lo trasladaron a la comisaría y luego al Ministerio Público para que responda por su falta. Narró que aceptó la condena y utilizó su cargo para librarse del embrollo en el que estaba metido.

“Fui intervenido por la policía conduciendo con licor encima. Fui trasladado a la comisaría, pasé la noche, pasé por dosaje etílico. Al día siguiente fui trasladado al Ministerio Público y fui sentenciado por ello. Jamás usé mi poder para decir ‘sálvenme de esta’, he dado muestras de honestidad porque dormir en un calabozo siendo alcalde, nadie lo ha hecho creo”, expresó.

